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Deci oboleloj od raka i te kako su potrebni trenuci u kojima će se osetiti bezbrižnima, trenuci igre i osmeha, dok se lavovski bore protiv opake bolesti. Upravo to im pruža igraonica u Roditeljskoj kući pri Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić", koju je Udruženje roditelja dece obolele od malignih i drugih retkih bolesti "Zvončica" ponovo pokrenulo posle višegodišnje pauze. Međutim, da bi opstala, neophodna je pomoć humanih ljudi i finansijske donacije.

Irina Ban, izvršna direktorka Udruženja "Zvončica", za Kurir kaže da njihov tim psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, likovnih i muzičkih umetnika svakodnevno radi s decom kako bi im, uprkos teškim okolnostima, omogućio da budu deca.

350 dece oboli od raka

- Svake godine u Srbiji oko 350 dece oboli od raka. Lečenje traje mesecima, često i godinama, i podrazumeva bolne procedure, izolaciju od vršnjaka i neizvesnost koja pogađa celu porodicu. Zato su, pored medicinskog lečenja, deci i roditeljima neophodni kontinuirana psihološka podrška i razumevanje - ističe Ban.

Udruženje "Zvončica" više od tri decenije pruža podršku mališanima i njihovim porodicama, dok već 16 godina brine o Roditeljskoj kući, otvorenoj 2010. U njoj borave deca koja se leče od malignih i retkih bolesti, zajedno s roditeljima. Sve aktivnosti i rad kuće finansiraju se isključivo zahvaljujući donacijama i ljudima dobre volje.

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- Kroz individualni i grupni rad, kreativne radionice, art-terapiju i razgovor deca uče da prepoznaju i izraze emocije i lakše se suočavaju sa izazovima lečenja. Roditeljima su dostupni savetovanja i grupe podrške kako bi lakše prevazišli stres, strah i osećaj bespomoćnosti - objašnjava direktorka.

400 članova porodica

Program je namenjen deci od rođenja do 19 godina, uključujući i onu koja se nalaze u izolaciji, kao i njihovim porodicama.

Godišnje podršku dobije oko 200 dece i 400 članova njihovih porodica.

- Koliko je podrška važna, pokazuje i podatak da godišnji operativni troškovi jednog apartmana iznose 600.000 dinara, a celokupan rad udruženja zavisi od donacija.

Posebno mesto u radu "Zvončice" zauzima medicinska igra, kroz koju deca pomoću lutaka, igračaka i medicinskih rekvizita upoznaju procedure koje ih očekuju, izražavaju strahove i lakše razumeju ono što im se događa.

Psiholog Željka Kecman objašnjava da igra za ovu decu ima mnogo dublji značaj od zabave.

- Deca su tokom lečenja često nemoćna i pasivna jer im se stalno nešto radi. Igra im vraća osećaj moći i daje prostor da izraze ono što osećaju. Kroz nju obrađuju teška iskustva, ali se i pripremaju za nova medicinska iskustva. Ona im vraća deo normalnog života koji im je bolest oduzela - ističe Kecman.

Kako pomoći - Uplata na račun ili SMS

Da bi igraonica nastavila da radi i mališanima svakodnevno pružala prostor za igru, druženje, kreativnost i trenutke bezbrižnosti, neophodna je finansijska podrška.