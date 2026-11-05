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Putnici na letu Er Srbije od Beograda do Bukurešta prošli su kroz neprijatnu situaciju nakon što je tokom leta upućena dojava o bombi. Avion je, međutim, bezbedno sleteo na odredišni aerodrom, a nakon sletanja slučaj su preuzele nadležne rumunske službe, koje postupaju prema bezbednosnim protokolima.

Avion Er Srbija prinudno sleteo u Bukurešt zbog dojave o bombi.
Foto: Flightradar24 Printscreen

"U četvrtak, 5. novembra 2026. po dobijenoj dojavi o bombi upućenoj nadležnim službama Aerodroma Bukurešt tokom realizacije leta JU102 na relaciji Beograd - Bukurešt, Er Srbija obaveštava javnost da je avion bezbedno sleteo na odredišni aerodrom. Po sletanju, postupanje su preuzele nadležne rumunske službe, koje sprovode procedure u skladu sa važećim bezbednosnim protokolima - navodi se u saopštenju Er Srbije i dodaje da je nakon izvršenih provera, bezbednosna pretnja ocenjena kao neosnovana, nakon čega je vazduhoplov vraćen u redovan operativni režim.

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