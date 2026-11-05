Društvo
Kamioni čekaju sat vremena na izlazu iz Srbije: Na Sremskoj Rači zadržavanja za teretna vozila, evo kakvo je stanje na ostalim prelazima
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Teretna vozila čekaju sat vremena na izlazu iz zemljena graničnom prelazu Sremska Rača, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.
Kurir.rs/Beta
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