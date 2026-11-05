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Teretna vozila čekaju sat vremena na izlazu iz zemljena graničnom prelazu Sremska Rača, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja.

Kurir.rs/Beta

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