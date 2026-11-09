Srbiju čeka temperaturni šok! Posle 25 stepeni stiže drastično zahlađenje - Ivan Ristić otkrio kada će pasti sneg
- RHMZ najavljuje toplije dane do petka, uz temperature od 20 do 25 stepeni, a zatim za vikend prolazno naoblačenje i pad temperature.
- Ivan Ristić kaže da u petak popodne stiže polarni front, a u noći između petka i subote u brdovito-planinskim predelima južnije od Save i Dunava mogući su susnežica i sneg.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom. Posle podne na zapadu i severu, a uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar pretežno slab, južni i istočni. Najniža temperatura od jedan do šest, a najviša dnevna od osam do 13 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.
- Od utorka (10.11.) uz povremenu kišu i toplije uz porast temperature, u četvrtak i petak i osetno toplije. U petak (13.11.) u košavskom području i planinskim predelima duvaće umeren i jak, na jugu Banata povremeno i olujni, južni i jugoistočni vetar, a za vikend (14. i 15.11.) prolazno naoblačenje i skretanje vetra na severozapadni pravac uz pad temperature - navodi RHMZ.
Ivan Ristč, koji se bavi meteorologijom, najavio je na svom Fejsbuk profilu da u petak popodne stiže polarni front i jače zahlađenje.
Posle 35 stepeni jako zahlađenje i sneg
- Reč "jače" koristim zato što će Srbija pre dolaska polarnog fronta biti pod uticajem veoma toplog vazduha iz oblasti Sredozemlja i severne Afrike sa maksimalnim temperaturama između 20 i 25 stepeni. Najtopije će biti u četvrtak i petak neposredno pre dolaska fronta - napisao je Ristić i dodao:
- Ovo zahlađenje doneće susnežicu i sneg u noći između petka i subote u brdovito-planinskim predelima južnije od Save i Dunava. U subotu 14. novembra osetno hladnije, za oko 15 stepeni, maksimalne temperature biće između pet i deset stepeni.
Biometeorološka prognoza za ponedeljak
- Relativno nepovolјna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savetuje kardio-vaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Reumatski bolovi, pospanost i glavobolјa su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se povećana koncentracija svih učesnika u saobraćaju - navodi RHMZ.