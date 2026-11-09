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Đurđic i Aranđelovdan samo što nisu, a domaćini širom Srbije već uveliko rezervišu pečenje za slavsku trpezu. Kilogram prasetine u pečenjarama košta od 2.500 do čak 3.900 dinara, dok je za kilogram jagnjetine potrebno iskeširati od 3.500 do 4.800 dinara!

Iz beogradskih pečenjara kažu da se mnogi već raspituju za cene i naručuju svoje komade mesakako bi na vreme obezbedili pečenje za goste. Mušterije upozoravaju da se ponegde dodatno pored cene mesa naplaćuje i sečenje celog praseta ili jagnjeta, i to od 800 do 1.500 dinara.

Cenovnik roštilja

Za domaćine koji ne planiraju da na slavsku trpezu iznesu klasično pečenje, jedna od opcija je roštilj. Moguće je naručiti samo ćevape, ali i kombinovati različite vrste mesa. Kilogram gotovih ćevapa može se naći po ceni od oko 1.200 dinara, dok kilogram mešanog roštilja košta i do 2.000 dinara. U ponudi su pljeskavice, uštipci, rolovano belo meso, dimljene kobasice, svinjski ražnjići i rolovani ćevapi. Tako domaćini mogu da kombinuju više vrsta mesa i naprave raznovrsnu trpezu, bez kupovine celog praseta ili jagnjeta.

pečenje Foto: Kurir Televizija

Pojedini domaćini koji imaju manje gostiju i mogućnost da sami pripreme pečenje odlučuju se i za kupovinu svežeg mesa čiju količinu mogu da prilagode svojim potrebama, a izbegnu plaćanje gotovog pečenja po kilogramu.

Sveži komadi

Prema cenama koje je Kurir istražio, sveža jagnjetina u marketima košta od 1.150 do 1.300 dinara po kilogramu, dok se sveža svinjetina može naći od 650 do 750 dinara. U mesarama i marketima ponuda je raznovrsna, a cene zavise od komada mesa i toga da li se kupuje meso s kostima ili bez njih. Tako kilogram svinjskog buta bez kostiju košta od 600 do 720 dinara, dok se svinjska plećka bez kostiju prodaje u rasponu od 600 do 640 dinara. Svinjska leđa s kostima koštaju od 470 do 600 dinara, a kilogram svinjskog vrata s kostima stoji do 630 dinara.

Za svinjski kare bez kostiju potrebno je izdvojiti od 700 do 1.000 dinara, dok je kilogram svinjskog filea od 950 do 1.150 dinara. Kare s kostima može se naći i za oko 470 dinara po kilogramu.

Veća potražnja za mesom Foto: Shutterstock

Kad je reč o junetini, cene su znatno više. Kilogram juneće plećke bez kostiju košta od 1.400 do 1.600 dinara, dok je za juneći but bez kostiju potrebno izdvojiti od 1.600 do 1.800 dinara. Juneća leđa s kostima koštaju oko 1.500 dinara po kilogramu.

Na slavskim trpezama često se nalaze i sarme, punjene paprike i druga jela za koja je potrebno mleveno meso. I tu domaćine čeka dodatni izdatak. Kilogram svežeg mešanog mlevenog mesa košta od 800 dinara naviše, a za veću količinu sarmica treba minimum dve kile.

Cene svežeg mesa svinjski but bez kostiju 600-720

svinjska leđa s kostima 470-600

svinjski kare bez kostiju 700-1.000

svinjski file kilogram 950-1.150

svinjski vrat s kostima 550-630

svinjska plećka bez kostiju 600-640

svinjski kare s kostima 470

juneća plećka bez kostiju 1.400-1.600

juneći but bez kostiju 1.600-1.800

juneća leđa s kostima 1.500

sveže mešano mleveno meso od 800

Iznosi su u dinarima

Slavska trpeza Foto: Zorana Jevtić