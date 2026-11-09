Saopštenje
VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE VOZAČE! Oglasili se "Putevi Srbije": Nema snega, ali preti OPASNA POJAVA na ovim deonicama, bez ovoga ne krećite!
Slušaj vest
Najopterećeniji putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, saopštila je večeras zimska služba preduzeća "Putevi Srbije".
- Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka - naveli su oni.
Prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima su prohodni.
- Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji - piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
Reaguj
Komentariši