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Najopterećeniji putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, saopštila je večeras zimska služba preduzeća "Putevi Srbije".

- Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka - naveli su oni.

Prilazi graničnim prelazima i zimskim turističkim centrima su prohodni.

- Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji - piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

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