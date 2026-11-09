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Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Putevi Srbije d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.02 časa saopštilo je da su svi putni pravci održavanja prohodni i da nema snega.

Najkritičnije deonice u Beogradu

Iz beogradske Hitne pomoći ovog jutra za RTS upozoravaju na mokre kolovoze, kao i na povrede koje nastaju u teškim saobraćajnim nezgodama.

Podsetimo, rano jutros dogodila se teška saobraćajna nesreća na auto-putu Beograd-Niš kada je kamion sleteo s puta.

Uvek, a pogotovo u ovim zimskim mesecima posebni apel upućuje se na vozače da prilagode brzinu kretanja, da paze na neosvetljenim deonicama puta.

Kako napominju, posebno kritična tačka jeste spuštanje ka Ikei, odnosno, kako navode, dve, tri krivine gde obično postoji i prosuto neko ulje od prethodnih saobraćajnih nesreća.

jutarnji špic Foto: screenshot Naxi kamere

Još jednom apeluju na vozače da prilagode brzinu, s obzirom da je i vidljivost smanjena, pogotovo u ranim jutarnjim časovima.

Učestali odroni kod Zaječara

U napomeni za Zaječar upozorava se na učestale odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, na većini putnih pravaca, a najviše ih ima na putu I B -34 ( Đerdapska klisura ), na putu I I A -217 deonica Sokobanja-Knjaževac ( Bovanska klisura ), na putu I I A -221 deonica Knjaževac-Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A -222 deonica Kalna-Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

Magla na putevima

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I M-3 Kružna raskrsnica Majur - Loznica

I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega

I B-21 Požega - Arilje - Divljaka

I B-23 Asanovac - Požega - Uzići

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo, a takođe apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.