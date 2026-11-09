Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba

Slušaj vest

Prevrtanje autobusa na auto-putu kod Zagreba ponovo upozorava na bezbednost putnika, umor vozača i kontrole prevoznika. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja rekao je za RTS da su putnici vezali pojas u autobusu, svakako bi posledice bile mnogo manje. Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija istakao je da turističke agencije ugovor o prevozu sklapaju sa registrovanim prevoznikom, koji je odgovoran za vozače.Rekao je i da nemamo dovoljno vozača, a oni koji rade - stariji su.

Damir Okanović ističe da je, bez obzira na to što su nezgode u kojima učestvuju autobusi retke, neophodno insistirati na vezivanju pojasa.

"Ako nikada u životu niste vezali pojas u atuobusu, iako vam to možda deluje smešno i neuobičajeno, vežite ga. Svaki međugradski autobus mora da ga ima. Malo ga je teže pronaći u sedištu, ali pojas zaista može da vam spasi život", rekao je Okanović.

Umor vozača i zloupotreba tahografskih kartica

Govoreći o kontroli vozača, Okanović je ukazao na problem umora i zloupotrebe tahografskih kartica, kojima se beleži vreme vožnje i odmora. Kao jedan od primera naveo je situacije u kojima vozači koriste tuđe kartice kako bi zaobišli propisana ograničenja.

Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba Foto: FOTO HINA/ DANIEL KASAP/FOTO TANJUG

Aleksandar Seničić je ocenio da, pored propisa, značajnu ulogu ima i ljudski faktor. Podsetio je da je bilo slučajeva u kojima su vozači isključivani neposredno pred polazak zbog konzumiranja alkohola.

"U ovom trenutku je veliki nedostatak vozača i upravo zato se dešava da imamo vozače koji su stariji, jer nemamo dovoljan broj vozača koji voze i zato dolazi do ovih malverzacija", rekao je Seničić.

Putnici imaju pravo da zaustave autobus

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o tome kako putnici mogu da reaguju ako posumnjaju da vozač nije sposoban za vožnju, Seničić je naveo da mogu da obaveste policiju i zatraže zaustavljanje autobusa.

Okanović je naglasio da putnici ne moraju da budu stručnjaci da bi prepoznali očigledne znake opasnosti.

"Ako vidite da nekome pada glava, ako vidite da je očigledno umoran, imate apsolutno pravo da reagujete. Ako vidite da je vozač pod dejstvom alkohola očigledno ili vidite da ima zdravstveni problem ili vidite da je neispavan, imate pravo čak i da ga prinudite da zaustavi vozilo", istakao je Okanović.

Damir Okanović Foto: Kurir Televizija

Kontrole autobusa i bezbednost na putovanjima

Damir Okanović je podsetio da autobusi koji organizovano prevoze decu moraju na tehnički pregled svakih šest meseci, dok u pojedinim slučajevima pregled ne sme biti stariji od pet dana. Ipak, napomenuo je da tehnički pregled ne može da otkrije sve potencijalne kvarove.

Upozorio je i na nedovoljno regulisanu kontrolu odmora vozača kombija.

"Građani su prijavljivali slučajeve u kojima su vozači bili premoreni i žalili se da nisu spavali 15, 20 ili 30 sati", rekao je Okanović.

Okanović je apelovao na vozače da budu posebno oprezni zbog magle, hladnih jutra i vlažnih kolovoza, ali i podsetio da je vezivanje pojasa važno bez obzira na to da li se putuje automobilom ili autobusom.

Kurir.rs/ RTS