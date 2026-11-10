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Na teritoriji Bora od početka epidemije malih boginja registrovano je 18 obolelih, dok se za još tri osobe čekaju rezultati laboratorijskih analiza. Specijalista epidemiologije Zavoda za javno zdravlje "Timok" u Zaječaru Svetlana Živković kaže da su među obolelima i deca mlađa od godinu dana, koja još nisu dostigla uzrast za vakcinaciju. Apeluje na roditelje da vakcinišu decu koja ispunjavaju uslove za imunizaciju.

Specijalista epidemiologije Zavoda za javno zdravlje "Timok" u Zaječaru Svetlana Živković izjavila je da je od početka epidemije malih boginja u Boru obolelo 18 osoba, a da se kod još tri sumnja na infekciju.

- Od početka do danas imamo ukupno 18 osoba obolelih od ove bolesti, a kod troje je postavljena sumnja i u toku dana očekujemo rezultate laboratorijskog ispitivanja, tačnije potvrdu te sumnje - rekla je Živkovićeva.

Objašnjava da je prvi slučaj zabeležen kod deteta mlađeg od godinu dana, koje nije bilo vakcinisano jer još nije dostiglo predviđeni uzrast za imunizaciju.

Infekcija se potom proširila na još jedno dete mlađe od godinu dana, a kasnije su obolevala i starija nevakcinisana deca, kao i roditelji koji nisu bili vakcinisani ili nisu bili potpuno vakcinisani.

Poziv roditeljima da vakcinišu decu

Svetlana Živković Foto: RTS Prinscreen

Živkovićeva ističe da je vakcinacija najvažnija mera za sprečavanje širenja malih boginja.

Zavod za javno zdravlje "Timok" u saradnji sa Dečjim dispanzerom Doma zdravlja Bor obavio je reviziju vakcinalne kartoteke i sastavio spiskove dece koja ispunjavaju uslove za vakcinaciju.

Sva deca koja su dostigla tu starosnu granicu i nemaju privremene ili trajne kontraindikacije, treba da se odazovu pozivima na vakcinaciju koji se već šalju, naglasila je Živkovićeva.

Podseća da vakcinacija ne štiti samo osobu koja je primila vakcinu već doprinosi i kolektivnom imunitetu, čime se štite i najmlađi koji još ne mogu da budu vakcinisani.

- Smatra se da obuhvat vakcinom treba da bude preko 95 odsto, što je bliži 100 odsto, to je bolji kolektivni imunitet - objašnjava Živkovićeva.

Najmlađi najosetljiviji, moguće i teže komplikacije

Epidemiološkinja upozorava da su deca najmlađeg uzrasta posebno osetljiva na male boginje i da infekcija može da izazove ozbiljne komplikacije, među kojima je najčešća upala pluća.

morbile Foto: Privatna Arhiva

"Baš taj najmlađi uzrast je i najosetljiviji i može da bude relativno teška klinička slika sa komplikacijama, najčešće upala pluća, ali i mnoge druge", istakla je Živkovićeva.

Objašnjava da se virus malih boginja izuzetno lako prenosi vazduhom, zbog čega je važno smanjiti rizik od izlaganja infekciji.

Roditeljima dece mlađe od godinu dana savetuje da izbegavaju masovna okupljanja, gužve i duži boravak u zatvorenim prostorijama sa većim brojem ljudi.

"Savetujem roditeljima da sa baš malom decom, mlađom od godinu dana, izbegavaju gužve, okupljanja i duži boravak u zatvorenom prostoru", poručila je Živkovićeva.