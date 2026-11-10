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Prof. dr Goran Stevanović podneo je ostavku na mesto direktora Klinike za infektivne i tropske bolestiUniverzitetskog kliničkog centra Srbije.

Razlozi za ostavku zasad nisu poznati, kao ni ko će preuzeti rukovođenje klinikom.

Stevanović je ostavku podneo posle parlamentarnih izbora na kojima je SNS izgubio većinu.

Podsetimo, Stevanović je infektolog i profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu. Široj javnosti postao je poznat tokom pandemije koronavirusa kao član Kriznog štaba koji je Vlada Srbije formirala u martu 2020. godine. Iste godine tadašnji predsednik Aleksandar Vučić uručio mu je Orden Karađorđeve zvezde drugog stepena za doprinos u borbi protiv kovida 19.

Ne bi trebalo više da imamo obolelih od malih boginja, ali takve stvari se dešavaju jer vakcinacioni odziv opada i nije adekvatan da zaštiti i obezbedi zdravlje cele populacije Foto: Tanjug Sava Radovanović