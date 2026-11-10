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Povodom smrti trudnice Isidore Mićić (udate Puzović), koja je preminula u šestom mesecu trudnoće, kao i njene bebe, oglasilo se Osnovno javno tužilaštvo u Užicu. Njeni roditelji su pre pet dana započeli štrajk glađu ispred zgrade Skupštine grada Užica, zahtevajući da se slučaj ponovo razmotri.

U saopštenju tužilaštva navodi se da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove – Odeljenje zdravstvene inspekcije, Odsek Čačak, 22. maja 2025. godine podnelo krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica, odnosno doktora specijalista ginekologije i akušerstva zaposlenih u Zdravstvenom centru Užice, koji su učestvovali u lečenju Isidore Mićić. Prijava je podneta zbog sumnje na krivično delo nesavesno pružanje lekarske pomoći iz člana 251. stav 1. Krivičnog zakonika.

Tužilaštvo navodi da je odmah po prijemu krivične prijave prikupilo potrebna obaveštenja. Policijskoj upravi u Užicu naloženo je da identifikuje lekare koji su učestvovali u lečenju Isidore Mićić od prijema u bolnicu do nastupanja smrtnog ishoda, kao i da od njih uzme izjave o primenjenim metodama i merama lečenja. Izjave svih lekara dostavljene su tužilaštvu.

Tokom predistražnog postupka pribavljena je kompletna medicinska dokumentacija o prijemu, zbrinjavanju i lečenju pacijentkinje u Opštoj bolnici Užice, kao i dokumentacija iz privatne ginekološke ordinacije u Užicu.

Tužilaštvu su dostavljeni i izveštaji komisija o unutrašnjoj proveri kvaliteta stručnog rada Zdravstvenog centra Užice od 6. marta 2023. godine, kao i o vanrednoj spoljnoj proveri kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika u Opštoj bolnici Užice i specijalističkoj ginekološko-akušerskoj ordinaciji „Gino M“, od 2. marta 2024. godine. Pribavljeni su i obdukcioni nalaz, nalaz histopatološke analize materice, kao i rezultati analize biopsijskog materijala ploda.

Foto: Z.G.

Dana 31. oktobra 2024. godine u prostorijama Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu obavljen je razgovor sa Jasminom Mićić, majkom preminule Isidore, na okolnosti podnete krivične prijave.

Tužilaštvo navodi da je 25. novembra 2024. godine doneta naredba za sprovođenje veštačenja pred komisijom veštaka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu – Instituta za sudsku medicinu. Zadatak veštaka bio je da utvrde da li je postupanje lekara Opšte bolnice Užice, imajući u vidu zdravstveno stanje pacijentkinje, predstavljalo očigledno nepodoban način lečenja, primenu nepodobnih sredstava, neprimenjivanje odgovarajućih higijenskih mera ili drugi oblik očigledno nesavesnog postupanja, kao i da li su eventualni propusti doveli do njene smrti.

Nakon više urgencija, tužilaštvu je 17. aprila 2025. godine dostavljen nalaz i mišljenje Sudsko-medicinskog odbora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu – Instituta za sudsku medicinu.

Prema nalazu veštaka, glavni uzrok teškog zdravstvenog stanja Isidore Mićić, kao i smrti ploda, bila je infekcija, odnosno sepsa. Veštaci su naveli da je pacijentkinja nekoliko dana pre prijema u bolnicu, verovatno 24 do 72 sata ranije, bila u stanju infekcije koja je u početku bila lokalizovana, a do prijema u bolnicu postala generalizovana.

Kako se navodi u saopštenju, teška generalizovana sepsa dovela je do diseminovane intravaskularne koagulopatije (DIK), odnosno sistemskog aktiviranja koagulacionog sistema, što je izazvalo poremećaj funkcije organa. Smrt pacijentkinje nastupila je usled popuštanja organskih sistema i srca, nakon razvoja sepse, smrti ploda i poremećaja koagulacije sa krvarenjem.

Veštaci su utvrdili da je od prijema Isidore Mićić u Opštu bolnicu Užice, 2. marta 2023. godine oko 18 časova, do nastupanja smrtnog ishoda prošlo svega deset sati. U njenom lečenju učestvovao je multidisciplinarni tim od osam lekara.

U nalazu se zaključuje da se postupanje lekara u konkretnom slučaju ne može okarakterisati kao očigledno nepodobno lečenje, da nisu primenjivana nepodobna sredstva i da su higijenski uslovi bili odgovarajući. Veštaci su naveli i da nije bilo elemenata očigledno nesavesnog postupanja, kao i da, imajući u vidu okolnosti i vreme javljanja pacijentkinje u bolnicu, smrtni ishod nije mogao biti sprečen.

Nakon dostavljanja ovog nalaza, punomoćnik oštećenih dostavio je tužilaštvu i nalaz i mišljenje Komisije za sudskomedicinska veštačenja Zavoda za sudsku medicinu u Nišu, izrađen na zahtev porodice. Dostavljene su i pisane primedbe na nalaz veštaka iz Novog Sada, koje su prosleđene toj ustanovi na izjašnjenje.

Osnovno javno tužilaštvo u Užicu navodi da je 3. oktobra 2025. godine, nakon više urgencija, dobilo odgovor Komisije odbora za sudskomedicinska veštačenja Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Veštaci su odbili sve iznete primedbe i ostali pri prvobitnom nalazu i mišljenju da u lečenju Isidore Mićić nije bilo propusta lekara.

Odbačena krivična prijava protiv lekara

Na osnovu prikupljenih obaveštenja, kao i osnovnog i dopunskog nalaza i mišljenja veštaka, Osnovno javno tužilaštvo u Užicu je 14. oktobra 2025. godine donelo rešenje o odbacivanju krivične prijave Ministarstva zdravlja protiv nepoznatih lekara Opšte bolnice Užice.

Rešenje je dostavljeno oštećenoj i njenom punomoćniku, uz pouku o pravu na prigovor. Nakon što je prigovor podnet, spisi predmeta dostavljeni su Višem javnom tužilaštvu u Užicu, koje ga je rešenjem od 12. novembra 2025. godine odbilo kao neosnovan.

Porodica je potom podnela pritužbu na postupanje osnovnog i višeg tužilaštva Apelacionom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, koje je takođe odbilo pritužbu kao neosnovanu.

U saopštenju se ističe i da je Jasmini Mićić i njenom punomoćniku, u skladu sa članom 251. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku, tokom celog predistražnog postupka bilo omogućeno razmatranje spisa predmeta, kao i da su blagovremeno obaveštavani o svim preduzetim radnjama, pisanim i usmenim putem.

Jasmina Mićić i njen suprug započeli su štrajk glađu pre pet dana ispred zgrade Skupštine grada Užica. Njen suprug je dan kasnije primljen u užičku bolnicu, dok je Jasmina nastavila štrajk.

Slučaj se sada nalazi pred Ustavnim sudom. Jedan od zahteva roditelja preminule trudnice jeste da se o predmetu postupa hitno, dok su drugi zahtev uputili vrhovnoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac, tražeći da preuzme kompletnu dokumentaciju iz Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu i naloži reviziju predmeta.

Isidora Mićić preminula je 3. marta 2023. godine, u 25. godini života.