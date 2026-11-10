Kompanija Petrol d.o.o. Beograd otvorila je novo prodajno mesto u Kragujevcu, na adresi Dragoslava Srejovića 66 – Industrijska zona, a uskoro se planira i otvaranje još jednog prodajnog mesta u Dragobraći. Otvaranjem novog prodajnog mesta Petrol je svoju mrežu u ovom gradu proširio na dva, a u Srbiji na ukupno 23 prodajna mesta. Nova lokacija nalazi se uz važan i frekventan saobraćajni pravac i stanovnicima Kragujevca, lokalnoj privredi i putnicima omogućava lakši pristup gorivu, proizvodima i uslugama na putu.

„Otvaranjem novog prodajnog mesta u Kragujevcu nastavljamo da približavamo Petrol kupcima i da razvijamo našu mrežu tamo gde možemo da odgovorimo na potrebe ljudi i privrede. Uskoro nam se pridružuje i nova lokacija u Dragobraći, čime dodatno širimo dostupnost naše ponude na području Kragujevca. Istovremeno, raduje nas rast prepoznatljivosti brenda Petrol na srpskom tržištu, koja je u poslednje dve godine povećana za 22%. Želimo da budemo pouzdan partner u svakodnevnoj mobilnosti naših kupaca – uz kvalitetnu ponudu goriva i praktične usluge koje im štede vreme. Otvaranje nove lokacije u Kragujevcu važan je korak u tom pravcu, a širenje prodajne mreže planiramo i tokom 2027. godine“, izjavio je Vukadin Vukajlović, direktor kompanije Petrol d.o.o. Beograd.

Novo prodajno mesto u Ulici Dragoslava Srejovića 66 nalazi se na frekventnoj lokaciji u Industrijskoj zoni. Na novom prodajnom mestu kupcima su dostupna Q Max i standardna goriva, AdBlue i TNG, a u ponudi su i hot dog i Kafa Na Pputu u okviru Fresh ponude.