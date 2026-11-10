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Razlozi zasad nisu poznati, kao ni ko će preuzeti rukovođenje klinikom.

Kurir je ovim povodom kontaktirao dr Stevanovića, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Biografija Gorana Stevanović

Prof. dr Goran Stevanović rođen je 1972. u srpskoj prestonici. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1996. sa prosečnom ocenom 9,42. Doktorirao je 2012, a mentor mu je bio prof. dr Mijomir Pelemiš. U zvanje docenta na katedri za infektivne bolesti Medicinskog fakulteta izabran je godinu dana kasnije. Tokom studija, navodi, objavio je nekoliko stručnih radova na studentskim kongresima i časopisu „Medicinski podmladak“.

Prof. dr Stevanović je široj javnosti postao poznat tokom pandemije koronavirusa, kada je bio jedan od članova Kriznog štaba za borbu protiv kovida 19. U tom periodu dao je intervju za Kurir u kojem je govorio o izazovima sa kojima su se lekari suočavali, kritikama i uvredama na društvenim mrežama, ali i o tome kako je pandemija uticala na njegov porodični život.

Tada je istakao da su njegova deca, kao i deca brojnih zdravstvenih radnika, trpela zbog odsustva roditelja, ali da je to deo posla i života lekara.

Govoreći o kritikama koje su članovi Kriznog štaba dobijali na društvenim mrežama, Stevanović je poručio da svako ima pravo na svoje mišljenje, dok će o njihovim postupcima na kraju suditi vreme i javnost.

prof. dr Goran Stevanović Foto: Marina Lopičić

- Ovo je slobodna zemlja. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Mi se samo trudimo da posao za koji nas je ova zemlja školovala i obučavala, sada kada smo joj potrebni, uradimo na najbolji mogući način. A ima ko će na kraju suditi o postupcima svih - kazao je.

U istom intervjuu govorio je i o tome koliko ga je borba protiv koronavirusa promenila, ističući da svaki veliki događaj ostavlja trag na čoveku, a da je pandemija globalni događaj koji će obeležiti sve.

O nadimcima Doktor Haus i Doktor Gugl

Inače, tada je pričao i o nadimcima koje je dobio tokom pandemije. Dok mu se nadimak "Doktor Haus" nije dopadao, saradnici su ga, zbog toga što je navodno imao odgovor na svako pitanje, prozvali i "Doktor Gugl".

Na pitanje zašto mu smeta takav nadimak, ako građanima uliva dodatnu sigurnost, Stevanović je odgovorio: