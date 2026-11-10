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Povodom Svetskog dana dijabetesa, Udruženje "Plavi krug", u saradnji sa Muzejom nauke i tehnike u Beogradu, organizuje izložbu "DIJABETES - FRAGMENTI ISTORIJE", koja će biti otvorena od 12. do 18. novembra 2026. godine.

Svečano otvaranje izložbe održaće se u četvrtak, 12. novembra, u 18 časova, u Muzeju nauke i tehnike, Skenderbegova 51, Beograd.

Izložba nas vodi kroz istoriju dijabetesa, od prvih saznanja i pokušaja lečenja, do razvoja savremenih terapija i tehnologija koje su značajno promenile svakodnevni život osoba sa dijabetesom.

Kroz istorijske dokumente, fotografije i eksponate, posetioci će imati priliku da vide koliko se toga promenilo tokom prethodnih decenija, ali i da se podsete koliko su medicinska otkrića i dostupnost terapije važni za život osoba sa dijabetesom.

Pored edukativnog karaktera, ovogodišnji događaj nosi izuzetan emotivni i društveni značaj. Na svečanom otvaranju prvi put će biti dodeljena nagrada "Stela - LA DOLCE VITA".

Ovo priznanje ustanovljeno je u znak sećanja na Stelu Prgomelju, jednu od pionirki pacijentskog aktivizma u Srbiji, prvu vršnjačku edukatorku (peer edukatorku) i prvu edukatorku edukatora za dijabetes. Svojim radom i zalaganjem ostavila je značajan trag u borbi za prava i bolji položaj osoba sa dijabetesom.

Nagrada će biće dodeljena pojedincu koji je svojim radom i angažovanjem dao poseban doprinos ostvarivanju i zaštiti prava osoba sa dijabetesom u Srbiji.

Centralni dan manifestacije biće subota, 14. novembra, na Svetski dan dijabetesa, ulaz u Muzej nauke i tehnike biće besplatan za sve posetioce. Tog dana biće organizovana i dva stručna vođenja kroz izložbu, sa početkom u 12 i 14 časova,

Pozivamo predstavnike medija da prisustvuju svečanom otvaranju izložbe 12. novembra u 18 časova i da svojim izveštavanjem doprinesu boljem informisanju javnosti o dijabetesu, njegovoj istoriji i značaju pacijentskog aktivizma u Srbiji.