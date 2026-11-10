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Komisija za dodelu stipendija Opštine Beočinraspisala je konkurs za dodelu stipendija studentima za akademsku 2026/2027. godinu, a rok za prijavljivanje traje od 12. do 26. novembra 2026. godine.

Sredstva za dodelu stipendija studentima obezbeđuju se iz budžeta Opštine Beočin u ukupnom iznosu od 120.000 dinara po korisniku i isplaćuje se u deset jednakih mesečnih rata u visini od 12 hiljada dinara, u periodu od 1. decembra 2026. godine do 30. novembra 2027. godine (osim za jul i avgust).

Pravo konkurisanja imaju studenti od druge godine osnovnih studija, kao i studenti master akademskih ili doktorskih studija koji studiraju na budžetu ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ili Autonomna pokrajina Vojvodina.

Foto: Shutterstock, Beta/Branislav Božić

Uslov za učešće na konkursu je da studenti imaju najmanju prosečnu ocenu 8,5, ali i da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu, kao i da su položili sve ispite iz prethodnih godina.

Studenti koji konkurišu treba da imaju prebivalište na teritoriji opštine Beočin najmanje tri godine.

U okviru ovog konkursa raspisan je i Konkurs za dodelu stipendija studentima romske nacionalnosti za 2026/2027. godinu.

Takođe, konkurs predviđa i učešće studenata sa hendikepom i hroničnim bolestima čije se prijave od strane komisije razmatraju po nešto blažim kriterijumima.