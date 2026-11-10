Studenti, prijavite se! Opština daje stipendije od 12.000 dinara mesečno, evo ko sve ima pravo na novac
- Opština Beočin raspisala je konkurs za stipendije studentima za 2026/2027. godinu, a prijave traju od 12. do 26. novembra.
- Stipendija iznosi 12.000 dinara mesečno, isplaćuje se u deset rata, od decembra do novembra, osim u julu i avgustu.
- Pravo imaju studenti od druge godine osnovnih, kao i master i doktorskih studija, uz prosek 8,5 i najmanje tri godine prebivališta u Beočinu.
Komisija za dodelu stipendija Opštine Beočinraspisala je konkurs za dodelu stipendija studentima za akademsku 2026/2027. godinu, a rok za prijavljivanje traje od 12. do 26. novembra 2026. godine.
Sredstva za dodelu stipendija studentima obezbeđuju se iz budžeta Opštine Beočin u ukupnom iznosu od 120.000 dinara po korisniku i isplaćuje se u deset jednakih mesečnih rata u visini od 12 hiljada dinara, u periodu od 1. decembra 2026. godine do 30. novembra 2027. godine (osim za jul i avgust).
Pravo konkurisanja imaju studenti od druge godine osnovnih studija, kao i studenti master akademskih ili doktorskih studija koji studiraju na budžetu ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ili Autonomna pokrajina Vojvodina.
Uslov za učešće na konkursu je da studenti imaju najmanju prosečnu ocenu 8,5, ali i da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu, kao i da su položili sve ispite iz prethodnih godina.
Studenti koji konkurišu treba da imaju prebivalište na teritoriji opštine Beočin najmanje tri godine.
U okviru ovog konkursa raspisan je i Konkurs za dodelu stipendija studentima romske nacionalnosti za 2026/2027. godinu.
Takođe, konkurs predviđa i učešće studenata sa hendikepom i hroničnim bolestima čije se prijave od strane komisije razmatraju po nešto blažim kriterijumima.
Kurir.rs/ RTV