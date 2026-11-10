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Učenici svih osnovnih i srednjih škola u Srbiji od sutra, 11. novembra, odlaze na jesenji raspust, koji će im, zajedno sa predstojećim vikendom, doneti ukupno pet dana odmora od školskih obaveza. U školske klupe vraćaju se u ponedeljak, 16. novembra.

Ove godine jesenji raspust poklapa se sa državnim praznikom, Danom primirja u Prvom svetskom ratu, koji se obeležava sutra. Ovaj datum je neradan dan za sve zaposlene u Srbiji, pa će i mnogi roditelji imati priliku da praznik provedu sa decom.

Prema školskom kalendaru za 2026/2027. godinu, jesenji raspust traje od srede do petka, odnosno od 11. do 13. novembra. Kada se tome dodaju subota i nedelja, učenici će imati pet uzastopnih dana bez nastave.

Roditelji mogu da spoje praznik sa godišnjim odmorom

Iako je sreda neradna za zaposlene zbog državnog praznika, četvrtak i petak, 12. i 13. novembar, redovni su radni dani. Ipak, roditelji koji imaju mogućnost da iskoriste dane godišnjeg odmora mogu da ih spoje sa praznikom i vikendom i tako obezbede sebi nekoliko slobodnih dana u nizu.

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Na taj način porodice mogu da iskoriste kratku pauzu za zajednički odmor, putovanje ili boravak van grada, dok će školarci imati priliku da se odmore od školskih obaveza i pripreme za nastavak nastave.

Kada počinje zimski raspust?

Nakon jesenjeg predaha, učenike do kraja prvog polugodišta očekuje još nekoliko nedelja nastave, a potom sledi duži odmor tokom zime.

Prema školskom kalendaru za 2026/2027. godinu, zimski raspust za osnovce u centralnoj Srbiji počinje u četvrtak, 31. decembra 2026. godine, i traje do petka, 15. januara 2027. godine. U školske klupe vraćaju se u ponedeljak, 18. januara, kada počinje drugo polugodište.