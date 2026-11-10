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Proizvod koji ste želeli konačno je jeftiniji. Međutim, u korpi su završile još tri stvari koje niste planirali. Popusti jesu smanjili pojedinačne cene, ali je ukupan račun ipak porastao.

Da biste među Black Friday ponudama pronašli ono što vam zaista odgovara, nije dovoljno gledati najveći procenat. Ovih pet grešaka lako promakne, a svaku možete sprečiti jednom jednostavnom proverom. 1. Krećete od akcije, umesto od onoga što vam treba Ako prodavnica bira šta ćete kupiti pre nego što ste sami odlučili šta vam treba, budžet lako postaje rastegljiv. Posebno kada uz planirani uređaj dodate nekoliko „sitnica“.

Pre pretrage napravite listu i uz svaki proizvod upišite najviši iznos koji želite da platite. Odredite i ukupan limit. Pet kupovina koje su pojedinačno u okviru budžeta i dalje mogu zajedno biti previše. Provera je jednostavna: da li biste ovu stvar tražili i da niste videli oznaku „akcija“? 2. Računate procenat, ali ne proveravate prethodnu cenu Zamislite proizvod sa precrtanih 20.000 i akcijskom cenom od 12.000 dinara. Istaknutih 40 odsto izgleda odlično. Međutim, ako je prethodnih nedelja koštao 13.000 dinara, razlika u odnosu na tu cenu iznosi 1.000 dinara, odnosno oko 7,7 odsto. Ponuda i dalje može biti dobra, ali procenat sa etikete ne odgovara na pitanje koliko je povoljnija nego ranije.

Na Eponudi pronađite proizvod, otvorite njegovu stranicu i potražite grafikon „Promena cene“. Pogledajte da li cena zaista pada ili se samo vraća na raniji nivo. Istorija cene pokazuje kretanje u dostupnom periodu, ne garantuje šta će se dogoditi sutra. 3. Poredite slične nazive, a različite proizvode Dva telefona iz iste serije ne moraju imati istu memoriju. Dva laptopa s gotovo identičnim nazivom mogu imati različite procesore. Kod televizora razliku može napraviti puna oznaka modela. Pre poređenja prepišite tačnu oznaku i proverite ključne karakteristike i sadržaj pakovanja. Zatim uporedite ponude prodavaca za isti proizvod. Jeftinija verzija sa slabijim karakteristikama nije automatski bolja kupovina ako ne ispunjava ono zbog čega uređaj kupujete. 4. Poredite cenu proizvoda, a ne konačan račun Uređaj od 29.000 dinara uz dostavu od 1.500 košta ukupno 30.500 dinara. Ponuda od 30.000 sa uključenom dostavom zapravo je 500 dinara povoljnija.

Foto: Promo

Kod većih uređaja proverite i cene unošenja i montaže, ako su vam te usluge potrebne. Uz ukupan trošak uporedite rok isporuke, uslove povrata, garanciju i servis. Pre plaćanja sve potvrdite na sajtu izabranog prodavca. Početna cena je samo deo ponude. 5. Kupujete samo zato što piše „još malo“ Odbrojavanje može skratiti vreme za razmišljanje, ali ne govori da li proizvod odgovara vašim potrebama. Čak i kada je rok ponude stvaran, to nije razlog da preskočite prethodne provere.