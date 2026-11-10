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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski uručila je juče ugovore roditeljima negovateljima. Posebno emotivan trenutak na svečanosti bio je kada je jedan mališan prekinuo Đurđević Stamenkovski da bi nešto rekao sa govornice...

"Juče, tokom obraćanja roditeljima negovateljima, dogodilo se nešto što je imalo posebnu simboliku. Dečak sa autizmom, koji je došao u pratnji svog oca, prišao je govornici i poželeo da on nešto kaže. Oni i jesu progovorili kroz ovaj Zakon i sve nas podsetili šta je najvažnije u životu", navela je Đurđević Stamenkovski na Instagramu i dodala:

"Hvala vam, anđeli naši. Zbog vas nikada ne smemo da odustanemo."

Govoreći na dodeli ugovora, ona je rekla:

"Vi sami znate koja ste prava danas ostvarili preuzimanjem ovog ugovora, ali ću podsetiti da je reč o mesečnoj naknadi u iznosu od 65.000 dinara. Ali ono što je po mom skromnom sudu još važnije, jeste uplata poreza i doprinosa."

U tom trenutku za govornicu je izašao dečak i prekinuo ministarku, posle čega je ona nastavila:

"Zbog njih smo ovo i uradili i kao da su oni progovorili kroz ovaj Zakon."

Đurđević Stamenkovski je podsetila da će "uplata poreza i doprinosa omogućiti sticanje radnog staža, zdravstveno, penzijsko, invalidsko osiguranje."

"Usvajanjem Zakona čija je primena počela 1. oktobra 2026. godine, mi smo načinili samo prvi korak. Hvala vam, jer su susreti sa vama sve nas učinili boljim ljudima", zaključila je Đurđević Stamenkovski.