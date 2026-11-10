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U Užicu je do sada prijavljeno pet slučajeva šuge, nakon što je jutros evidentiran još jedan novi slučaj, potvrdila je dr Katarina Ristović, portparolka Zavoda za javno zdravlje Užice.

Prema njenim rečima, nakon prvih prijavljenih slučajeva prošle nedelje, kao i povodom najnovije prijave, školama su upućene preporuke za sprovođenje pojačanog epidemiološkog nadzora i higijenskih mera.

- Kada smo dobili prve slučajeve prošle nedelje, a i sada, poslali smo određene mere školama, a to su pojačan epidemiološki nadzor i pojačane higijenske mere koje se sprovode - navela je Ristović.

Ona je istakla da se, nakon potvrde oboljenja, terapija određuje u dogovoru sa pedijatrom, s obzirom na to da je reč o deci, kao i da lečenje obuhvata ne samo obolelu osobu već i članove njenog bliskog okruženja.

- To je parazitarno oboljenje i postoje određeni lekovi i preparati koji se u tom slučaju koriste, i to ne samo kod onoga ko ima šugu već i kod članova uže porodice koja deli prostor ili kolektiva - objasnila je Ristović.

šuga ispisana na latinskom na stolu doktorke, stetoskop i lekovi pored
Foto: Shutterstock

Kako je navela, rizik od prenošenja postoji naročito u situacijama kada osobe dele posteljinu i peškire. Ukoliko je reč o učenicima koji borave u domovima, terapija se sprovodi i kod njihovih cimera.

Prema rečima dr Ristović, lečenje najčešće traje oko 15 dana, ali dužina terapije zavisi od individualnog stanja pacijenta i lekarske kontrole.

- Ukoliko više nema simptoma, odnosno promena na koži izazvanih šugom, tada dete već može da se vrati u školu - rekla je Ristović.

Kurir.rs/ Tanjug

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