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Srbija je u Prvom svetskom ratu izgubila više od četvrtine stanovništva, a iza istorijskih pobeda, vojnih podviga i velikih datuma ostale su čitave porodice koje su izgubile svoje najmilije, ljudi koji su preživeli zarobljeništvo, bolesti i glad, kao i razorene zajednice koje je trebalo ponovo izgraditi. Dan primirja koji obeležavamo danas nije samo podsećanje na pobedu i oslobođenje već i opomena koliko je mir dragocen, poručuje istoričar Miloš Vojinović u razgovoru za Kurir.

U Srbiji i brojnim zemljama sveta danas se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada je potpisano primirje sa Nemačkom i obustavljene borbe na Zapadnom frontu. Ovaj datum postao je međunarodni simbol završetka četvorogodišnjeg sukoba, a za Srbiju ima posebno mesto zbog ogromnih žrtava koje je podnela i značajne uloge u savezničkoj pobedi.

- Dan primirja za Srbiju predstavlja sećanje na pobedu, oslobođenje i ogromnu cenu koju je naše društvo platilo u Prvom svetskom ratu. Jedanaestog novembra 1918. potpisano je primirje sa Nemačkom i obustavljene su borbe na Zapadnom frontu. Taj datum postao je međunarodni simbol završetka rata, u čijem je ishodu Srbija imala značajno mesto - objašnjava Vojinović.

Foto: kaldrma.rs

Od odbrane zemlje do oslobođenja

Kako ističe naš sagovornik, posebnost srpskog iskustva u Velikom ratu ogleda se u putu koji je narod prošao od odbrane zemlje 1914. godine, preko okupacije, povlačenja vojske i civila i izbeglištva, do povratka i oslobođenja četiri godine kasnije.

Srpska vojska je, zajedno sa saveznicima, učestvovala u proboju Solunskog fronta, a u Beograd je ušla 1. novembra 1918. godine.

- Zato ovaj praznik ima i državni i duboko lični značaj. Iza velikih vojnih događaja nalaze se porodice koje su izgubile svoje članove, ljudi koji su preživeli zarobljeništvo, bolesti i glad, čitave zajednice koje je trebalo obnoviti. Sećanje na pobedu dobija pun smisao kada obuhvati i njihova iskustva. Istovremeno, Dan primirja nas podseća i na vrednost mira - navodi istoričar.

Vojinović podseća da je Srbija u Prvom svetskom ratu branila nezavisnost od austrougarskog napada, dok pobede na Ceru i Kolubari 1914. godine, kao i doprinos proboju Solunskog fronta 1918, predstavljaju čvrste osnove za ponos na oslobodilačku borbu.

1/6 Vidi galeriju PRIMIRJE SPREČILO SRPSKU VOJSKU DA KRENE U JURIŠ NA NEMAČKU! Poznati istoričar: Regent Aleksandar i general Depere razradili plan! Foto: Profimedia

Kada je reč o Drugom svetskom ratu, naš sagovornik ukazuje na značaj ustanka 1941. godine, stvaranja oslobođene teritorije u zapadnoj Srbiji i velikog doprinosa Srba otporu nacizmu i fašizmu.

- Za Srbe izložene ustaškom genocidu u NDH, ta borba imala je i neposredno značenje borbe za opstanak. Istovremeno, postojali su domaći kolaboracionistički organi koji su pomagali okupatoru i učestvovali u represiji. I oni pripadaju našoj istoriji. Istorija je važna zato što može da bude putokaz, ali vrednosti slobode i ljudskog dostojanstva svaka generacija potvrđuje sopstvenim postupcima - kaže Vojinović.

Mladi moraju da znaju istoriju, ali i da preispituju izvore

Posebno važnim smatra da nove generacije poznaju istoriju Srbije, jer im to omogućava da bolje razumeju društvo u kojem žive, ali i cenu sloboda koje danas uživaju.

Prema njegovim rečima, istoriju ne bi trebalo učiti isključivo kroz velike događaje, generale i vladare, već mnogo više prostora treba posvetiti običnim ljudima i njihovim sudbinama.

- Veoma je važno da današnje generacije poznaju istoriju Srbije, jer tako mogu da razumeju društvo u kojem žive i cenu sloboda koje danas koriste. Iza velikih događaja i brojeva stradalih nalazili su se ljudi sa svojim porodicama, poslovima, planovima i očekivanjima. Dužni smo da njihova iskustva upoznamo i sačuvamo od zaborava - ističe istoričar.

Foto: X printscreen, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije Printscreen

On smatra da bi u obrazovanju trebalo više koristiti pisma, dnevnike, fotografije i svedočanstva, jer upravo takvi izvori približavaju ljudsku dimenziju prošlosti.

Istovremeno, upozorava da je kritičko razmišljanje neophodno, posebno u vremenu kada se istorijske informacije brzo šire digitalnim prostorom.

- Mlade treba podsticati da proveravaju izvore, razumeju okolnosti u kojima su donošene odluke i postavljaju pitanja i o uspesima i o greškama. Kao istoričar Prvog svetskog rata moram da primetim da, pogotovo u digitalnom prostoru, kroz delovanje jedne vrste istorijskih "influensera" često šire neproverene i netačne informacije - zaključuje Vojinović.