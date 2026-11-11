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Svaka od tri boje na srpskoj zastavi ima posebno simbolično značenje, a njihova kombinacija povezana je sa istorijom srpske državnosti i nacionalnim identitetom.

Za srpskog vojnika ona nije bila samo komad obojenog platna, već razlog postojanja i borbe. Biti barjaktar i nositi pukovski barjak na čelu puka bila je posebna čast, dok je gubljenje zastava značilo samo jedno - večnu sramotu.

U Prvom svetskom ratu, vojska Kraljevine Srbije imala je 51 pukovsku zastavu. Kroz povlačenje preko zaleđene Albanije, glad, tifus i proboj Solunskog fronta – nijedna zastava nije pala u ruke neprijatelja.

Prema istorijskim navodima, kada bi puk bio pred uništenjem, vojnici su zastavu cepali i delove krili u nedrima ili je zakopavali, samo da ne postane ratni trofej.

Šta simbolizuju crvena, plava i bela boja

Foto: Dado Đilas

Boje srpske zastave tradicionalno se povezuju sa određenim vrednostima i idealima koji su važni za istoriju i identitet srpskog naroda.

Crvena boja - koja se nalazi na vrhu zastave, tradicionalno se povezuje sa hrabrošću, borbom i žrtvom. U nacionalnoj simbolici često predstavlja krv prolivenu u borbi za slobodu, nezavisnost i očuvanje države.

Plava boja - smeštena u sredini, simbolizuje slobodu, vernost, postojanost i nebo. U širem simboličnom tumačenju povezuje se sa težnjom naroda ka slobodi i očuvanju sopstvenog identiteta.

Bela boja - koja se nalazi na dnu zastave, povezuje se sa mirom, čistoćom, poštenjem i plemenitošću. Predstavlja ideale kojima društvo i država treba da teže. Zašto su na srpskoj zastavi baš ove tri boje

Crvena, plava i bela poznate su kao panslovenske boje. Njihova upotreba proširila se tokom 19. veka, u vreme jačanja nacionalnih pokreta i ideje o kulturnom i političkom povezivanju slovenskih naroda.

Posebno mesto u istoriji srpske zastave zauzima Sretenjski ustav iz 1835. godine, kada je usvojena zastava Kneževine Srbije. Ona je imala tri horizontalne trake, ali drugačiji raspored boja - crvenu, belu i plavu.

Današnji raspored boja, sa crvenom na vrhu, plavom u sredini i belom na dnu, postepeno je postao ustaljen i ostao jedan od najvažnijih simbola srpske državnosti.

Foto: Nemanja Nikolić

Šta predstavlja grb na zastavi Srbije?

Pored tri karakteristične boje, važan deo državne zastave Srbije je i grb, koji se nalazi bliže jarbolu.

Dvoglavi beli orao jedan je od najprepoznatljivijih simbola Srbije i povezuje se sa snagom, državnom tradicijom i istorijskim nasleđem.

Na njegovim grudima nalazi se crveni štit sa belim krstom i četiri ocila, simbolom duboko ukorenjenim u srpskoj istorijskoj tradiciji. Kruna iznad grba predstavlja istorijsko nasleđe i tradiciju srpske državnosti, iako je Srbija danas republika.

Dvoglavi orao ima dugu istoriju u evropskoj heraldici, a u srpskoj državnoj simbolici posebno je značajan zbog svoje povezanosti sa srednjovekovnom srpskom državom, naročito dinastijom Nemanjića.

Zastava, grb i himna predstavljaju osnovne simbole Republike Srbije. Njihova upotreba uređena je zakonom, a posebno mesto zauzimaju tokom državnih praznika i važnih nacionalnih događaja, poput Dana primirja 11. novembra ili Dana državnosti Republike Srbije 15. februara.

Kada je reč o Danu primirja, tada Srbija među zemljama pobednicama u Prvom svetskom ratu podnela je veliku žrtvu i izvojevala pobedu nad Austro-ugarskim carstvom.