Srpska zastava krije tajnu koju mnogi ne znaju! Tri boje imaju posebno značenje, a priča o 51 pukovskom barjaku tera suze na oči
- U Prvom svetskom ratu vojska Kraljevine Srbije imala je 51 pukovsku zastavu, a nijedna nije pala u ruke neprijatelja.
- Na zastavi je i grb sa dvoglavim orlom, krstom i ocilima, kao važan simbol srpske tradicije i državnosti.
Zastava Srbije jedan je od najprepoznatljivijih državnih simbola, od donošenja Sretenjskog ustava 1835. godine dobila je i do dan-danas sačuvala svoje boje - crvenu, plavu i belu. Iako je većina građana prepoznaje na prvi pogled, mnogi ne znaju šta predstavljaju njene boje, kako su izabrane i kakva se istorija krije iza njihovog redosleda, ali i zašto se nakon Dana primirja, kraja Prvog, ali i Drugog svetskog rata ponosno vijorila.
Svaka od tri boje na srpskoj zastavi ima posebno simbolično značenje, a njihova kombinacija povezana je sa istorijom srpske državnosti i nacionalnim identitetom.
Za srpskog vojnika ona nije bila samo komad obojenog platna, već razlog postojanja i borbe. Biti barjaktar i nositi pukovski barjak na čelu puka bila je posebna čast, dok je gubljenje zastava značilo samo jedno - večnu sramotu.
U Prvom svetskom ratu, vojska Kraljevine Srbije imala je 51 pukovsku zastavu. Kroz povlačenje preko zaleđene Albanije, glad, tifus i proboj Solunskog fronta – nijedna zastava nije pala u ruke neprijatelja.
Prema istorijskim navodima, kada bi puk bio pred uništenjem, vojnici su zastavu cepali i delove krili u nedrima ili je zakopavali, samo da ne postane ratni trofej.
Šta simbolizuju crvena, plava i bela boja
Boje srpske zastave tradicionalno se povezuju sa određenim vrednostima i idealima koji su važni za istoriju i identitet srpskog naroda.
- Crvena boja - koja se nalazi na vrhu zastave, tradicionalno se povezuje sa hrabrošću, borbom i žrtvom. U nacionalnoj simbolici često predstavlja krv prolivenu u borbi za slobodu, nezavisnost i očuvanje države.
- Plava boja - smeštena u sredini, simbolizuje slobodu, vernost, postojanost i nebo. U širem simboličnom tumačenju povezuje se sa težnjom naroda ka slobodi i očuvanju sopstvenog identiteta.
- Bela boja - koja se nalazi na dnu zastave, povezuje se sa mirom, čistoćom, poštenjem i plemenitošću. Predstavlja ideale kojima društvo i država treba da teže.
Zašto su na srpskoj zastavi baš ove tri boje
Crvena, plava i bela poznate su kao panslovenske boje. Njihova upotreba proširila se tokom 19. veka, u vreme jačanja nacionalnih pokreta i ideje o kulturnom i političkom povezivanju slovenskih naroda.
Posebno mesto u istoriji srpske zastave zauzima Sretenjski ustav iz 1835. godine, kada je usvojena zastava Kneževine Srbije. Ona je imala tri horizontalne trake, ali drugačiji raspored boja - crvenu, belu i plavu.
Današnji raspored boja, sa crvenom na vrhu, plavom u sredini i belom na dnu, postepeno je postao ustaljen i ostao jedan od najvažnijih simbola srpske državnosti.
Šta predstavlja grb na zastavi Srbije?
Pored tri karakteristične boje, važan deo državne zastave Srbije je i grb, koji se nalazi bliže jarbolu.
Dvoglavi beli orao jedan je od najprepoznatljivijih simbola Srbije i povezuje se sa snagom, državnom tradicijom i istorijskim nasleđem.
Na njegovim grudima nalazi se crveni štit sa belim krstom i četiri ocila, simbolom duboko ukorenjenim u srpskoj istorijskoj tradiciji. Kruna iznad grba predstavlja istorijsko nasleđe i tradiciju srpske državnosti, iako je Srbija danas republika.
Dvoglavi orao ima dugu istoriju u evropskoj heraldici, a u srpskoj državnoj simbolici posebno je značajan zbog svoje povezanosti sa srednjovekovnom srpskom državom, naročito dinastijom Nemanjića.
Zastava, grb i himna predstavljaju osnovne simbole Republike Srbije. Njihova upotreba uređena je zakonom, a posebno mesto zauzimaju tokom državnih praznika i važnih nacionalnih događaja, poput Dana primirja 11. novembra ili Dana državnosti Republike Srbije 15. februara.
Kada je reč o Danu primirja, tada Srbija među zemljama pobednicama u Prvom svetskom ratu podnela je veliku žrtvu i izvojevala pobedu nad Austro-ugarskim carstvom.
Kurir.rs/ Blic