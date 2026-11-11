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Vera je za neke nasleđe koje se prenosi s generacije na generaciju, a za druge put koji se dugo traži, često kroz teške životne trenutke, preispitivanja i lične borbe. Ponekad čovek tek kada se nađe na životnoj prekretnici otkrije gde pronalazi mir i osećaj pripadnosti. Upravo o takvom putu govori Sanja Ivanović, Hrvatica koja je odlučila da napusti katoličku i pređe u pravoslavnu veru.

Ona je svoju priču podelila na TikToku, gde je govorila o odrastanju u Nemačkoj, preseljenju u Crnu Goru i teškom periodu kroz koji je prolazila, a koji ju je, kako tvrdi, na kraju doveo do pravoslavlja.

Foto: Tik Tok Printscreen/sanja_ivanovic_official

Sanja je Hrvatica, rođena i odrasla u Nemačkoj, gde je i krštena u katoličkoj crkvi. Ipak, kako objašnjava, još pre nekoliko godina prestala je da odlazi u crkvu jer nije osećala povezanost koju je tražila.

- I kao dete sam uvek osećala da postoji nešto više. Život me je doveo do nekoliko situacija u kojima više nisam mogla - ispričala je ona.

Njen životni put vodio ju je najpre iz Nemačke u Švajcarsku, a potom u Crnu Goru. Upravo tamo suočila se sa, kako kaže, velikom tugom, bolom i teškom ekonomskom krizom. Opisala je period u kojem se borila da preživi, osećajući da nema snage da se ponovo podigne.

Iako je ranije napustila crkvu, tvrdi da se nikada nije prestala moliti i da je osećala da je Bog uz nju. U najtežim trenucima odlazila je u crkvu Svete Trojice, gde je, kako kaže, prvi put posle dugo vremena pronašla mir.

- Mnogo sam šetala i plakala. Padala sam na kolena, vrištala i govorila: "Izvadi to iz mene, ovo nije normalno što se dešava!" Uvek sam išla u crkvu Svete Trojice. Tamo sam se molila i osetila neki mir, kao da je nečemu došao kraj - ispričala je Sanja.

Pogled na more iz crkve, kako opisuje, za nju je imao posebno značenje. U tom trenutku osetila je da se završava jedno teško životno poglavlje, ali i da se pred njom otvara mogućnost za novi početak.

Razgovarala je i sa sveštenikom, kome je priznala koliko joj je teško i da više ne može da nastavi da živi na isti način. Tada je donela odluku da se krsti u pravoslavnoj crkvi, verujući da će joj taj korak pomoći da pronađe izlaz iz životne krize.

- Rekla sam: "Ne znam, ali neka Bog ili uzme mene ili to što sada vlada oko mene, jer ja ovako više ne mogu." Onda sam rekla da želim da se krstim. Sveštenik mi je objasnio da ću biti kao novorođena - ispričala je ona.

Sanja je navela da je u početku želela da svoju odluku zadrži za sebe i da od nje ne pravi javnu priču. Ipak, odlučila je da progovori kada je, kako tvrdi, počela da oseća da joj se život vraća.

- Kao da mi je sve bilo oduzeto i nisam mogla da se podignem, a onda me je Bog podigao. Stvari su počele polako da se razjašnjavaju i vrata da se otvaraju - poručila je Sanja.

Njena ispovest izazvala je različite reakcije na društvenim mrežama. Dok su je jedni podržavali zbog odluke da sledi svoja uverenja, drugi su je kritikovali, a među komentarima se izdvojio i onaj korisnika Miloša, koji je napisao: