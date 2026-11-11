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Povodom 11. novembra, dana kada se obeležava završetak Prvog svetskog rata, na Oplencu je održana svečana manifestacija „Venac pobednika”, pod pokroviteljstvom Kraljevske fondacije Princa-Naslednika Filipa i princeze Danice od Srbije. Posebno mesto među učesnicima imali su predstavnici Studentskog pokreta i delegacije sa Kosova i Metohije, koje su zajedno sa predstavnicima brojnih organizacija i udruženja učestvovale u simboličnom ophodu oko Crkve Svetog Đorđa i položile vence na grob kralja Petra Prvog Karađorđevića.

Manifestacija je održana u sredu, 11. novembra, na Oplencu, gde počivaju kralj Petar Prvi i kralj Aleksandar Prvi Karađorđević.

Centralni deo svečanosti obeležio je govor princa-naslednika Filipa Karađorđevića, koji je poručio da pobeda srpske vojske u Prvom svetskom ratu predstavlja nasleđe čitavog naroda i trajnu obavezu budućih generacija.

Princ Filip: Slava naših predaka pripada celom srpskom narodu

– Danas stojimo na svetom mestu srpske istorije. Ovde, na Oplencu, počivaju moji preci, kralj Petar Prvi i kralj Aleksandar Prvi. Ali njihova slava ne pripada samo našoj porodici. Ona pripada celom srpskom narodu – poručio je princ Filip.

On je podsetio da je pobeda u Velikom ratu plaćena ogromnim ljudskim žrtvama i da su srpski vojnici, pored granica svoje države, branili njenu čast, dostojanstvo i pravo da samostalno odlučuje o svojoj sudbini.

– Kralj Petar je sa svojim narodom delio najteže dane. Kralj Aleksandar je predvodio srpsku vojsku na putu oslobođenja. Ali pobedu nisu ostvarili samo kraljevi i vojskovođe. Ostvario ju je srpski vojnik. Seljak koji je ostavio plug i uzeo pušku. A iza njega stajala je majka koja je ispratila sina, ne znajući da li će ga ikada ponovo videti – istakao je Karađorđević.

Posebno je naglasio da slavna istorija ne predstavlja samo razlog za ponos, već i odgovornost prema generacijama koje dolaze.

– Danas, kao potomak kraljeva Petra i Aleksandra, osećam veliki ponos. Ali još veću odgovornost. Jer slavno nasleđe je obaveza koju nosimo. Naši preci su nam ostavili slobodnu otadžbinu. Na nama je da je čuvamo. Da budemo dostojni njihove žrtve. I da svojoj deci ostavimo Srbiju mira, slobode i dostojanstva – poručio je princ Filip.

Delegacije sa Kosova i Metohije na svečanosti na Oplencu

Posebnu pažnju privuklo je učešće delegacija sa Kosova i Metohije, među kojima su bili predstavnici Humanitarne organizacije „Kosovsko Pomoravlje” i Gimnazije „Sveti Sava” Peć – Goraždevac.

Oni su zajedno sa princem-naslednikom Filipom Karađorđevićem i predstavnicima drugih organizacija učestvovali u svečanom ophodu i polaganju venaca na grob kralja Petra Prvog.

Prisustvo predstavnika srpskih organizacija i obrazovnih ustanova sa Kosova i Metohije dalo je ovoj manifestaciji dodatnu simboliku, povezujući sećanje na istorijsku borbu za slobodu sa očuvanjem tradicije, kulture i nacionalnog identiteta.

Simboličan ophod oko crkve i polaganje venaca na grob kralja Petra Prvog

Jedan od najupečatljivijih delova svečanosti bio je ophod oko Crkve Svetog Đorđa na Oplencu.

Učesnici su poneli vence u zajedničkom ophodu oko hrama, simbolično formirajući veliki venac u znak sećanja na srpske junake Velikog rata.

Nakon obilaska crkve, delegacije su ušle u hram i položile vence na grob kralja Petra Prvog Karađorđevića, odajući počast kralju Oslobodiocu i svim vojnicima koji su položili živote za slobodu Srbije.

Vence su položili princ-naslednik Filip u ime Kraljevskog doma Karađorđevića, predstavnici Studentskog pokreta, Sokolskog saveza Srbije, Zadužbine kralja Petra Prvog, Udruženja Kraljevina Srbija, Humanitarne organizacije „Kosovsko Pomoravlje”, Gimnazije „Sveti Sava” Peć – Goraždevac, Udruženja „Gučevski marš” i pokreta Kreni-Promeni.

U ceremoniji su učestvovali i predstavnici Kluba istorijskog plesa iz Beograda, FK Karađorđe iz Topole, Društva za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine – Loznički odred, Društva „Trag vekova”, Sportskog udruženja „Bratoljub” iz Ljubovije, „Tragova srpske krune” i Uroš Delovski.

U okviru svečanosti održan je i pomen u Crkvi Svetog Đorđa.

Svečana akademija posvećena stradanju i pobedi srpske vojske

U nastavku manifestacije, na platou Oplenca, održana je svečana akademija posvećena najznačajnijim događajima iz Prvog svetskog rata u režiji Hadzi Nenada Maričića.

Kroz umetnički program publika se podsetila povlačenja srpske vojske preko Albanije, proboja Solunskog fronta i konačnog oslobođenja Srbije.

Program je obuhvatio dramske monologe posvećene kralju Petru Prvom koji je izveo glumac Milan Caci Mari. Milunki Savić, kao i nastupe hora koji je izveo pesme „Tamo daleko” i „Marš na Drinu”.

Svečanost je upotpunjena nastupom folklornog ansambla, izvođenjem šumadijskih kola i dodelom povelja organizacijama i pojedincima.

Na kraju programa izvedena je pesma „Vostani Serbije”.

„Neka nas Oplenac uvek podseća ko smo”

Princ Filip je u svom obraćanju naglasio da sećanje na žrtvu predaka mora ostati temelj odgovornosti prema budućnosti Srbije.

– Venac koji danas polažemo je znak naše večne zahvalnosti. Neka nas Oplenac uvek podseća ko smo, odakle dolazimo i šta smo dužni onima koji dolaze posle nas – rekao je princ Filip.

Govor je završio rečima: