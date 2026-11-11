Telo nestalog muškarca nađeno u potoku! Više od 20 spasilaca i dronovi satima pretraživali okolinu Kragujevca: Prijavljen nestanak u nedelju, stigla crna vest!
- Posle više od pet sati potrage, spasioci Gorske službe spasavanja i meštani pronašli su 53-godišnjeg muškarca čiji je nestanak prijavljen u nedelju.
- Telo je nađeno u potoku u prigradskom naselju kod Kragujevca, bez znakova života.
- U akciji je učestvovao 21 spasilac, uz psa Ikonu i dronove za pretragu terena.
Posle više od pet sati pretrage spasioci Gorske službe spasavanja i meštani naselja Desimirovac, pronašli su danas starijeg čoveka (53) čiji nestanak je prijavljen u nedelju. Nažalost, čovek je pronađen bez znakova života, u potoku, u prigradskom naselju u okolini Kragujevca.
U pretrazi je učestvovao 21 spasilac Gorske službe spasavanja, kao i spasilački pas Ikona, na veoma eksponiranom terenu.
Tokom same akcije spasioci GSS-a koristili su i dronove radi detaljnije pretrage terena.
- Nakon pronalaska tela, Gorska služba spasavanja uradila je i transport do pristupnog puta. Zahvaljujemo se svima koji su nam pomagali u pretrazi i izražavamo najdublje saučešće porodici - navela je GSS na Instagramu.
Podsetimo, muškarac je nestao u nedelju, nakon što je oko 10 časova izašao iz porodične kuće u Desimirovcu, a kako su tada u objavi o nestanku i potrazi naveli članovi porodice, on je imao demenciju.
Po pronalasku tela Gorska služba spasavanja obavila je i transport do pristupnog puta. Iz GSS-a su zahvalili svima koji su pomagali u pretrazi i izrazili su najdublje saučešće porodici.
Kurir.rs