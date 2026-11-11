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Posle više od pet sati pretrage spasioci Gorske službe spasavanja i meštani naselja Desimirovac, pronašli su danas starijeg čoveka (53) čiji nestanak je prijavljen u nedelju. Nažalost, čovek je pronađen bez znakova života, u potoku, u prigradskom naselju u okolini Kragujevca.

U pretrazi je učestvovao 21 spasilac Gorske službe spasavanja, kao i spasilački pas Ikona, na veoma eksponiranom terenu.

Tokom same akcije spasioci GSS-a koristili su i dronove radi detaljnije pretrage terena.

- Nakon pronalaska tela, Gorska služba spasavanja uradila je i transport do pristupnog puta. Zahvaljujemo se svima koji su nam pomagali u pretrazi i izražavamo najdublje saučešće porodici - navela je GSS na Instagramu.

Podsetimo, muškarac je nestao u nedelju, nakon što je oko 10 časova izašao iz porodične kuće u Desimirovcu, a kako su tada u objavi o nestanku i potrazi naveli članovi porodice, on je imao demenciju.

Po pronalasku tela Gorska služba spasavanja obavila je i transport do pristupnog puta. Iz GSS-a su zahvalili svima koji su pomagali u pretrazi i izrazili su najdublje saučešće porodici.