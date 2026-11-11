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Putevi u Srbiji su prohodni i na njima nema snega, ali se vozačima savetuje oprezna vožnja zbog moguće pojave magle, saopštilo je preduzeće "Putevi Srbije" na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe.

"Putevi Srbije" upozoravaju vozače da postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na putnom pravcu I M-3 kružna raskrsnica Majur - Loznica.

Na teritoriji Zaječara na većini putnih pravaca su učestali odroni duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B -34 (Đerdapska klisura ), na putu I I A -217 deonica Sokobanja-Knjaževac (Bovanska klisura ), na putu I I A -221 deonica Knjaževac-Kalna (klisura Korenatac), i na putu I I A -222 deonica Kalna-Jabučko Ravnište, koji se redovno čiste.

"Zbog predstojećih praznika očekujemo povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise", apeluju na vozače iz ovog preduzeća.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Savet vozačima je da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.