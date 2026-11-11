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U organizaciji Udruženja Gvozdeni puk Igrište, danas je kod spomenika Gvozdenom puku u ovom selu obeležen Dan pobede u Prvom svetskom ratu.

Obeležavanju su prisustvovali predstavnici Vojske Srbije, Opštine Kuršumlija, SUBNOR-a, Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije 1912–1920. godine, Crvenog krsta Kuršumlija, Udruženja Gvozdeni puk Igrište, kao i meštani i gosti.

Igrište
Foto: Radoljub Utvić

Tokom svečanosti izveden je prigodan program, a predsednik Udruženja Gvozdeni puk Igrište, Života Jevremović, održao je govor u kojem je istakao da se ovaj dan u svetu obeležava kao Dan primirja, dok ga on doživljava kao Dan pobede i tako ga obeležavaju u Igrištu.

Igrište
Foto: Radoljub Utvić

Poseban deo svečanosti bilo je ispaljivanje počasnog plotuna iz topa napravljenog od trešnjinog drveta, čiji je tvorac upravo Života Jevremović.

Nakon zvaničnog dela programa, za sve goste organizovano je druženje.

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