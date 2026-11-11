U Igrištu obeležen Dan pobede u Prvom svetskom ratu
U organizaciji Udruženja Gvozdeni puk Igrište, danas je kod spomenika Gvozdenom puku u ovom selu obeležen Dan pobede u Prvom svetskom ratu.
Obeležavanju su prisustvovali predstavnici Vojske Srbije, Opštine Kuršumlija, SUBNOR-a, Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije 1912–1920. godine, Crvenog krsta Kuršumlija, Udruženja Gvozdeni puk Igrište, kao i meštani i gosti.
Tokom svečanosti izveden je prigodan program, a predsednik Udruženja Gvozdeni puk Igrište, Života Jevremović, održao je govor u kojem je istakao da se ovaj dan u svetu obeležava kao Dan primirja, dok ga on doživljava kao Dan pobede i tako ga obeležavaju u Igrištu.
Poseban deo svečanosti bilo je ispaljivanje počasnog plotuna iz topa napravljenog od trešnjinog drveta, čiji je tvorac upravo Života Jevremović.
Nakon zvaničnog dela programa, za sve goste organizovano je druženje.