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Srpska pravoslavna crkva večeras je uputila apel vernicima da se mole za zdravlje mitropolita bačkog Irineja.

- Deco Svetog Save, Pozivamo vas da Gospodu i Maјci Božјoј večeras uputimo usrdne molitve za ozdravljenje Mitropolita bačkog g. Irineјa - objavili su.

Kako Kurir nezvanično saznaje, episkop bački Irinej Bulović podvrgnut je operativnom zahvatu, a prema informacijama do kojih smo došli, nakon operacije priključen je na respirator.

Za sada nema zvanične potvrde ovih navoda, niti više informacija o njegovom zdravstvenom stanju.

Večeras je u svim hramovima u Eparhiji bačkoj služena posebna molitva za ozdravljenje.

Novosadski i bački mitropolit Irineј je rođen kao Mirko Bulović 1947. u Stanišiću i јedan je od naјuticaјniјih i naјdugovečniјih velikodostoјnika SPC.

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