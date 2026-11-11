MITROPOLIT IRINEJ BAČKI OPERISAN Crkva uputila apel vernicima: Molite se za njegovo zdravlje
- SPC je uputila apel vernicima da se večeras mole za zdravlje mitropolita bačkog Irineja Bulovića.
- Mitropolit Irinej, rođen kao Mirko Bulović 1947. u Stanišiću, jedan je od najuticajnijih i najdugovečnijih velikodostojnika SPC.
Srpska pravoslavna crkva večeras je uputila apel vernicima da se mole za zdravlje mitropolita bačkog Irineja.
- Deco Svetog Save, Pozivamo vas da Gospodu i Maјci Božјoј večeras uputimo usrdne molitve za ozdravljenje Mitropolita bačkog g. Irineјa - objavili su.
Kako Kurir nezvanično saznaje, episkop bački Irinej Bulović podvrgnut je operativnom zahvatu, a prema informacijama do kojih smo došli, nakon operacije priključen je na respirator.
Za sada nema zvanične potvrde ovih navoda, niti više informacija o njegovom zdravstvenom stanju.
Večeras je u svim hramovima u Eparhiji bačkoj služena posebna molitva za ozdravljenje.
Novosadski i bački mitropolit Irineј je rođen kao Mirko Bulović 1947. u Stanišiću i јedan je od naјuticaјniјih i naјdugovečniјih velikodostoјnika SPC.