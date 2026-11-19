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Iako istopolni brakovi u Srbiji zakonom nisu dozvoljeni, jedan Marko iz Srbije uspeo je da postane neočekivani izuzetak - i to potpuno nesvesno, zahvaljujući neverovatnoj administrativnoj grešci.

Sve je počelo sasvim uobičajeno, kada je Marko otišao da izvadi običan izvod iz matične knjige rođenih zbog ostavinskog postupka, dokument koji se rutinski uzima za osnovne administrativne potrebe. Međutim, na šalteru ga je sačekalo iznenađenje koje će dugo prepričavati.

Šok na šalteru

Foto: Shutterstock

Kako je Marko ispričao, službenica ga je najpre pitala za prezime, ali kada ga je izgovorio, usledio je hladan tuš - rekla mu je da to nije njegovo prezime i da u sistemu stoji potpuno drugačiji podatak.

- Rekla mi je da to nije prezime i da stoji da se prezivam drugačije. Pitao sam je kako je to moguće? Rekla mi je da ne zna tačno, ali da izgleda da sam oženjen za nekog Dejana R. Počeo sam da se smejem, jer nemam pojma o čemu priča. Tada sam je zamolio da proveri još jednom sve, u nadi da je reč o tehničkoj grešci - ispričao je Marko.

"Vi ste prvi gej brak u Srbiji"

Foto: Profimedia

Nekoliko dana kasnije, Marko je pozvao matičarku kako bi proverio šta se zapravo dogodilo i kako je njegovo ime završilo u ovakvoj evidenciji. Kada je proverila podatke, ni sama matičarka nije mogla da zadrži smeh.

- Pozvao sam matičarku da pitam o čemu se radi, gde mi je žena rekla da sam oženjen za muškarca i krenula da se smeje. Tada mi je rekla da smo mi prvi gej brak, a uskoro i prvi gej razvod - prepričava Marko ovu nesvakidašnju situaciju.

Kako je naglasio, čitav administrativni zaplet rešen je za svega nekoliko minuta, kada je greška u sistemu ispravljena, a on i zvanično "razveden".

Ipak, čitavu situaciju prihvatio je sa velikom dozom humora.

- Ja ne znam ni koliko sam dugo bio oženjen, ne znam ni ko je Dejan, ni da li smo imali crkveno venčanje ili možda imamo decu - našalio se Marko na kraju.