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Nakon što su predstavnici Studentske liste najavili proveru diploma zaposlenih u javnom sektoru, posebno onih na rukovodećim položajima, otvorilo se pitanje kako se u Srbiji utvrđuje verodostojnost obrazovnih isprava, ko može da zatraži njihovu proveru i kakve posledice mogu da snose oni koji ne ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje određenih poslova.

Provera diploma mogla bi da obuhvati direktore javnih preduzeća, rukovodioce državnih institucija i druge zaposlene na odgovornim pozicijama. Cilj je da se utvrdi da li osobe koje obavljaju javne funkcije poseduju odgovarajući stepen stručne spreme i ispunjavaju uslove predviđene za konkretna radna mesta.

Međutim, provera diploma ne podrazumeva samo utvrđivanje da li je određena osoba završila fakultet. Ona može da obuhvati i proveru autentičnosti dokumenta, stečenog stručnog zvanja, kao i usklađenosti obrazovnih kvalifikacija sa propisanim uslovima za zaposlenje.

Kako se otkriva lažna diploma?

Prvi korak u proveri verodostojnosti diplome jeste utvrđivanje da li je obrazovna ustanova zaista izdala dokument na ime određene osobe.

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Fakulteti i druge obrazovne ustanove vode evidencije o studentima, položenim ispitima i izdatim diplomama, zbog čega se autentičnost obrazovne isprave može proveravati upoređivanjem podataka iz dokumenta sa zvaničnom evidencijom ustanove.

Posebnu pažnju mogu da privuku neslaganja u datumima upisa i diplomiranja, nazivu stečenog zvanja, broju diplome ili podacima o obrazovnoj ustanovi.

Ipak, neuobičajeno kratko trajanje studija ne predstavlja samo po sebi dokaz da je diploma falsifikovana, jer je neophodno uzeti u obzir ranije obrazovanje, priznavanje ispita i propise koji su važili u vreme studiranja.

Ko može da zatraži proveru?

Jedan od načina da se dođe do podataka o kvalifikacijama zaposlenih u javnom sektoru jeste podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

Prema Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, građani imaju pravo da od organa javne vlasti zatraže informacije kojima oni raspolažu, bez obaveze da objašnjavaju zbog čega su im potrebne.

Na taj način moguće je tražiti podatke o uslovima za određeno radno mesto, potrebnom stepenu stručne spreme i dokumentaciji na osnovu koje je neko imenovan ili zaposlen.

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Ipak, pristup podacima nije neograničen. Nadležni organi moraju da vode računa o zaštiti podataka o ličnosti, uz procenu opravdanog interesa javnosti da zna, posebno kada je reč o javnim funkcionerima.

Šta ako direktor nema odgovarajuću diplomu?

Važno je razlikovati dve situacije: kada neko poseduje autentičnu diplomu, ali ne ispunjava uslove za radno mesto, i kada je sama diploma falsifikovana.

U prvom slučaju proverava se da li je imenovanje ili zaposlenje sprovedeno u skladu sa zakonom, konkursnim uslovima i aktima koji uređuju određeno radno mesto.

To znači da osoba sa završenom srednjom školom ne može obavljati posao za koji je propisano visoko obrazovanje, ali se konkretni uslovi razlikuju u zavisnosti od vrste institucije i funkcije.

Ukoliko se utvrdi da zaposleni ne ispunjava propisane uslove, mogu se pokrenuti odgovarajući postupci za preispitivanje njegovog radnopravnog statusa ili zakonitosti imenovanja.

Za falsifikovanje diplome preti i zatvorska kazna

Daleko ozbiljnije posledice mogu nastati ukoliko se utvrdi da je diploma falsifikovana.

Prema članu 355 Krivičnog zakonika Republike Srbije, falsifikovanje isprave, njeno preinačavanje ili upotreba lažne isprave kao prave predstavlja krivično delo.

Za osnovni oblik ovog krivičnog dela predviđena je kazna zatvora do tri godine, dok je za falsifikovanje javne isprave propisana kazna zatvora od tri meseca do pet godina.

To znači da osoba koja svesno koristi falsifikovanu diplomu radi zaposlenja ili napredovanja može biti krivično odgovorna, ukoliko se utvrde zakonski elementi krivičnog dela.

Da li građani mogu sami da provere diplomu funkcionera?

Građani mogu da pokrenu pitanje stručnih kvalifikacija nosilaca javnih funkcija obraćanjem institucijama i podnošenjem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.