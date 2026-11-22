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Miris belog luka, ukus kuvanog mesa i dobro stegnuta želatinasta masa za mnoge su nezaobilazan deo tradicionalne srpske trpeze. Domaće pihtije ponovo su aktuelne uoči mrsnih slava, a dok ih jedni pripremaju po porodičnim receptima, drugi se odlučuju da ih naruče od domaćih proizvođača ili pojedu u kafani. Ipak, ljubitelji ovog specijaliteta moraće da izdvoje pozamašnu sumu, jer se cene razlikuju u zavisnosti od mesta kupovine i veličine porcije.

Prema ponudama koje se mogu pronaći u oglasima domaćih proizvođača, kilogram pihtija prodaje se za oko 700 dinara, dok je za manju porciju potrebno izdvojiti oko 250 dinara. Tako oni koji nemaju vremena ili strpljenja za višesatnu pripremu mogu jednostavno da naruče ovaj tradicionalni specijalitet i upotpune slavsku trpezu.

S druge strane, oni koji pihtije žele da probaju u kafani moraće da izdvoje više novca. Cena jedne porcije u ugostiteljskim objektima kreće se od 700 do čak 1.150 dinara.

Šta su zapravo pihtije i zašto su nezaobilazne na srpskoj trpezi?

Pihtije su tradicionalno srpsko jelo koje se najčešće priprema od svinjskih nogu, glave i ušiju, a njihova karakteristična želatinasta struktura nastaje zahvaljujući kolagenu iz mesa i kostiju.

pihtije Foto: Printscreen/Youtube/Aurora recepti

Upravo dugotrajno kuvanje na laganoj vatri, koje može da traje i šest do osam sati, daje im prepoznatljivu teksturu i ukus. U pripremi se koriste so, biber u zrnu, lovorov list i beli luk, dok se po želji dodaje i šargarepa.

Nakon kuvanja meso se odvaja od kostiju, raspoređuje u posude, preliva procedjenom tečnošću i ostavlja da se ohladi i stegne.

Kako prepoznati dobre domaće pihtije?

Za ljubitelje ovog specijaliteta kvalitet se prepoznaje već na prvi pogled. Dobre pihtije trebalo bi da imaju čistu i prozirnu želatinastu masu, koja je dovoljno čvrsta da zadrži oblik, ali ne i previše tvrda.

Pihtije Foto: Shutterstock

Važni su i prijatan miris, odgovarajuća količina začina i kvalitetni komadi mesa.

Pihtije su vekovima deo srpske zimske trpeze. Nekada su se najčešće pripremale nakon svinjokolja, kada su niske temperature omogućavale da se prirodno stegnu i sačuvaju.