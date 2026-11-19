Hrvat pokazao kakvu zimsku gumu čuva u šupi, pa objavom zapalio mreže: Ovaj natpis nismo videli 30 godina, svi se setili Jugoslavije
- Vozač iz Hrvatske pronašao je u šupi zimske gume sa natpisom 'Made in Yugoslavia', a fotografija je izazvala brojne reakcije na mrežama.
- Članak podseća da se stanje pneumatika ne meri samo izgledom: važni su dubina šare, starost gume i eventualna oštećenja.
Ako postoji nešto što vozača može da prevari brže od prvog mraza, to su zimske gume koje "još uvek dobre deluju" dok stoje u šupi.
Zimske gume su ključne za bezbednu zimsku vožnju jer imaju mekšu smešu koja ostaje elastična na niskim temperaturama.
Sa padom temperatura i početkom zimskog perioda, pitanje bezbednosti na putevima dolazi u fokus.Jedan od najznačajnijih faktora koji utiče na stabilnost vozila, dužinu kočenja i kontrolu u otežanim uslovima jeste izbor odgovarajućih pneumatika. Stručnjaci i auto-moto udruženja godinama ponavljaju da je korišćenje zimskih guma ne samo preporuka,već ključna mera zaštite svih učesnika u saobraćaju.
Zašto su zimske gume neophodne?
Zimske gume razlikuju se od letnjih po sastavu, strukturi i profilu gazećeg sloja. Gumena smeša ostaje elastična i pri temperaturama ispod sedam stepeni, što omogućava bolje prijanjanje na hladnom asfaltu. Duboke šare i lamelice efikasno odvode sneg, bljuzgavicu i vodu, smanjujući rizik od proklizavanja i akvaplaninga.
Guma "Made in Yugoslavia"
S obzirom na to da smo na pragu prave zimske sezone neki vozači još uvek su u potrazi za gumama, a neki pak proveravaju kakve imaju u garažama.
Jedan korisnik Redita, za koji se pretpostavlja da je iz Hrvatske, uspeo je minule sezone u svojoj šupi da pronađe pneumatike sa čuvenim natpisom "Made in Yugoslavia", pa je fotografiju iste objavio na mrežama našalivši se objavom sa pitanjem da li može da ih koristi.
- Imam ove gume u šupi pa me zanim je li budu okej još jednu sezonu? - navodi se u objavi koja je izazvala lavinu reakcija:
- Ne samo da mogu još jednu sezonu, mogu još jednu državu - pisalo je u prvom komentaru, a primetno je da su mnogi bili oduševljeni objavom.
Vizuelni pregled
Iako se vozačima često čini da "guma izgleda dobro", stručnjaci upozoravaju da se stanje pneumatika ocenjuje kroz nekoliko parametara:
- Dubina šare – zakonski minimum je 4 mm, ali se optimalnim smatra sve iznad toga.
- Starost gume – i bez vidljivog oštećenja, pneumatika starijih od šest godina gubi elastičnost i performanse.
- Pukotine, deformacije i oštećenja – svaka promena strukture ugrožava bezbednost.
- Nepravilno habanje – može ukazivati na loše održavanje vozila, nepravilan pritisak ili probleme s trapesima i geometrijom.
Ekonomija i bezbednost
Ulaganje u kvalitetne zimske gume najčešće je znatno manji trošak u poređenju sa štetom koja može nastati u saobraćajnoj nezgodi. Pored toga, korišćenje adekvatnih pneumatika smanjuje opterećenje na kočnice i sistem stabilnosti, čime se produžava njihov radni vek.