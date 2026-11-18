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Student kragujevačkog Prirodno-matematičkog fakulteta Bogdan Mašojević iz Jagodine pobedio je u kvizu “Superpotera”, a osvojenih 300.000 dinara doniraće za lečenje male Kragujevčanke Janje Stojanović, koja boluje od retkog genetskog poremećaja i potvrđena joj je smrtonosna mutacija gena vezana za bubrege i jetru.

Poslednje izdanje kviza “Superpotera” izazvalo je veliki pažnju javnosti zbog učešća studenta druge godine kragujevačkog Prirodno-matematičkog fakulteta Bogdan Mašojević iz Jagodine. Bogdanu je to bio drugi put da se takmiči u “Superpoteri”, a prethodno je učestvovao i u “Poteri” gde je pobedio tragača Milana Bukvića.

Bogdan Mašojević iz Jagodine Foto: Adrenalin produkcija

Za razliku od prvog puta kada je izgubio nagradu za tri sekunde, Bogdan Mašojević iz Jagodine je ovog puta pobedio troje tragača i osvojio 300.000 dinara.

Najveći aplauz za Bogdana usledio je tek kada je otkrio da je osvojenu nagradu donirati za lečenje male Kragujevčanke Janje Stojanović.

Janja Stojanović Foto: Privatna Arhiva

Mala Janja boluje od retkog genetskog poremećaja i potvrđena joj je smrtonosna mutacija gena vezana za bubrege i jetru. Novac joj je potreban za nastavak lečenja u inostranstvu.

Kako pomoći Janji Humani građani Janji mogu pomoći putem Humanitarne fonadacije "Novi život", slanjem SMS-a sa sadržajem 11 na broj 3051. Uplatom novca na dinarski ili devizni račun. Dinarski račun: 160-6000001505800-36 Devizni račun: 160-6000001519802-31 IBAN: RS35160600000151980231 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao sedmogodišnja Janja Stojanović iz Kragujevca jedino je dete u Evropi sa ovakvom promenom u genu koja je uglavnom smrtonosna. Pored Jubertovog sindroma, Janja ima i polidaktiliju (šestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.