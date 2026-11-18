Gest studenta iz Jagodine rasplakao Srbiju: Bogdan osvojio 300.000 dinara u "Superpoteri", pa nagradu donirao za lečenje male Janje iz Kragujevca
- Bogdan Mašojević iz Jagodine pobedio je u kvizu 'Superpotera' i osvojio 300.000 dinara.
- Sav novac doniraće za lečenje male Janje Stojanović iz Kragujevca, koja boluje od retkog genetskog poremećaja.
Student kragujevačkog Prirodno-matematičkog fakulteta Bogdan Mašojević iz Jagodine pobedio je u kvizu “Superpotera”, a osvojenih 300.000 dinara doniraće za lečenje male Kragujevčanke Janje Stojanović, koja boluje od retkog genetskog poremećaja i potvrđena joj je smrtonosna mutacija gena vezana za bubrege i jetru.
Poslednje izdanje kviza “Superpotera” izazvalo je veliki pažnju javnosti zbog učešća studenta druge godine kragujevačkog Prirodno-matematičkog fakulteta Bogdan Mašojević iz Jagodine. Bogdanu je to bio drugi put da se takmiči u “Superpoteri”, a prethodno je učestvovao i u “Poteri” gde je pobedio tragača Milana Bukvića.
Za razliku od prvog puta kada je izgubio nagradu za tri sekunde, Bogdan Mašojević iz Jagodine je ovog puta pobedio troje tragača i osvojio 300.000 dinara.
Najveći aplauz za Bogdana usledio je tek kada je otkrio da je osvojenu nagradu donirati za lečenje male Kragujevčanke Janje Stojanović.
Mala Janja boluje od retkog genetskog poremećaja i potvrđena joj je smrtonosna mutacija gena vezana za bubrege i jetru. Novac joj je potreban za nastavak lečenja u inostranstvu.
Humani građani Janji mogu pomoći putem Humanitarne fonadacije "Novi život", slanjem SMS-a sa sadržajem 11 na broj 3051. Uplatom novca na dinarski ili devizni račun.
Dinarski račun: 160-6000001505800-36
Devizni račun: 160-6000001519802-31
IBAN: RS35160600000151980231
SWIFT/BIC: DBDBRSBG
Podsetimo, kako je Kurir ranije pisao sedmogodišnja Janja Stojanović iz Kragujevca jedino je dete u Evropi sa ovakvom promenom u genu koja je uglavnom smrtonosna. Pored Jubertovog sindroma, Janja ima i polidaktiliju (šestoprstost) i ptozu desnog kapka, koju je operisala sa samo tri meseca.
Inače, Janja je rođena u 40. nedelji. Kada je došla na ovaj svet nije disala dva minuta zbog čega je intubirana i prebačena na odeljenje neonatologije, gde je u inkubatoru provela svojih prvih mesec dana. Narednih godinu i po dana lečena je od hipotonije, brojnim fizikalnim terapijama. Nakon urađene magnetne rezonance glave u septembru 2019. uspostavljena je dijagnoza.
Kurir/Infokg.rs