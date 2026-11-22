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Krsna slava jedan je od najprepoznatljivijih običaja srpskog naroda, tradicija koja se vekovima prenosila sa generacije na generaciju i opstajala uprkos ratovima, seobama, promenama država i različitim društvenim uređenjima. Dok su se granice menjale, dolazile i odlazile, u srpskim domovima čuvalo se nešto što je za mnoge porodice predstavljalo mnogo više od običnog praznika, to je dan posvećen porodičnom svetitelju, veri, precima i zajedništvu.

Slava nije samo svečana trpeza, okupljanje rodbine i prijatelja, niti prilika da se domaćin pokaže kao gostoprimljiv čovek. Ona je deo porodičnog identiteta, običaj koji je preživeo vekove i postao jedno od najvažnijih obeležja srpske pravoslavne tradicije. Upravo zbog svoje posebnosti, krsna slava je 2014. godine upisana na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.

Kako je nastala krsna slava?

Poreklo krsne slave vekovima je predmet interesovanja istoričara, etnologa, teologa i drugih istraživača. Iako ne postoji potpuno saglasna teorija o njenom nastanku, smatra se da su se u ovom običaju vremenom spojili stariji narodni običaji, kult predaka i hrišćansko poštovanje svetitelja.

Prema jednom od tumačenja, koreni slave povezani su sa vremenom pokrštavanja srpskog stanovništva. Porodice ili čitavi rodovi prihvatali su hrišćanstvo, a svetitelj čiji se praznik obeležavao u vezi sa tim događajem postajao je njihov zaštitnik. Tako je svetac vremenom postajao zaštitnik doma i porodice, a njegov dan prerastao u porodični praznik.

Najveće slave u Srbiji Foto: Shutterstock, Printkskrin

Jedan od ranih pisanih tragova o praznovanju slave, prema istorijskom prikazu koji je objavio RTS, vezuje se za 1018. godinu. Vizantijski hroničar Jovan Skilica tada je zabeležio običaj koji je imao karakter porodičnog praznika. Značajnu ulogu u oblikovanju i uređivanju crkvenog života, pa i proslavljanja kućne slave, imala je crkvena organizacija u vreme Svetog Save, početkom 13. veka.

Upravo tokom narednih vekova slava je dobila prepoznatljiv verski i porodični oblik koji je sačuvan do danas.

Zašto se slava vekovima prenosi s kolena na koleno?

Jedna od najvažnijih karakteristika krsne slave jeste njena porodična priroda. Ona se tradicionalno nasleđuje i prenosi sa generacije na generaciju, najčešće sa oca na sina, čime se čuva kontinuitet porodičnog identiteta.

Kada sin osnuje svoje domaćinstvo, on uobičajeno nastavlja da proslavlja svetitelja kojeg je slavila njegova roditeljska kuća. Tako ista slava okuplja različite generacije, povezujući članove porodice čak i kada više ne žive pod istim krovom.

Upravo je to jedna od posebnosti ovog običaja, slava ne pripada samo pojedincu, već čitavoj porodici i njenom nasleđu.

Foto: Miljan Živković / Alamy / Profimedia

U srpskoj tradiciji domaćin je imao posebnu ulogu u pripremi i obeležavanju slave, ali su žene kroz vekove bile izuzetno važne u očuvanju običaja. One su pripremale slavsku trpezu, mesile kolač, prenosile znanje o obredima i učile mlađe generacije kako se praznik obeležava.

Sveća, kolač i žito - simboli bez kojih slave nema

Iako se običaji razlikuju od kraja do kraja Srbije, postoje elementi koji su postali gotovo univerzalni deo slavskog obeležavanja.

U središtu slavskog rituala nalaze se slavska sveća, kolač i žito, odnosno koljivo, uz vino i molitvu.

Slavska sveća simbolizuje svetlost i veru, a njeno paljenje predstavlja jedan od najprepoznatljivijih trenutaka porodičnog obreda.

Slavski kolač zauzima posebno mesto na trpezi. Njegovo ukrašavanje i lomljenje imaju duboko versko značenje. Kolač se tradicionalno osvećuje, okreće i lomi u obliku krsta, uz prisustvo članova porodice i sveštenika, kada je to moguće.

Žito, koje se priprema od kuvane pšenice, simbolizuje vaskrsenje i večni život, dok vino ima posebno mesto u hrišćanskom obredu.

Iza svakog od ovih simbola krije se poruka koja prevazilazi samo praznovanje sećanje na pretke, zahvalnost, veru i želju za zdravljem i napretkom porodice.

slavsko žito Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia

Kako su Srbi čuvali slavu kroz ratove i teška vremena?

Krsna slava nije nestala ni u periodima velikih istorijskih iskušenja. Srpske porodice čuvale su je i u vremenima ratova, seoba i često u skromnim uslovima, daleko od svojih ognjišta.

Posebno je zanimljivo što je običaj opstajao i onda kada nije bilo mogućnosti za velike gozbe i okupljanja. Nekada je bilo dovoljno zapaliti sveću, pripremiti kolač i okupiti najbliže kako bi se sačuvala porodična tradicija.

Tokom istorije bilo je i perioda u kojima je proslavljanje slave bilo ograničavano ili potiskivano. Istraživanja etnologa beleže zabrane i pritiske u pojedinim istorijskim okolnostima, uključujući vreme vladavine Venecije i Austrougarske u sredinama u kojima su živeli pravoslavni Srbi.

Poseban izazov došao je posle Drugog svetskog rata, kada je u socijalističkoj Jugoslaviji religijska praksa bila potisnuta iz javnog života. Ipak, slava je u mnogim porodicama nastavljena u privatnosti, iza zatvorenih vrata, kao običaj koji se nije lako napuštao.

Od druge polovine osamdesetih godina počinje novi talas obnove slavljenja, a tokom devedesetih godina tradicija se dodatno vraća u javni i porodični život.

Foto: Shutterstock

Od skromne trpeze do velikih slavlja

Način proslavljanja slave menjao se zajedno sa načinom života srpskog naroda.

Nekada su se porodice okupljale u seoskim domaćinstvima, a slavska trpeza pripremala se od namirnica koje su domaćini sami proizvodili. Gosti su dolazili tokom celog dana, a domaćin je imao obavezu da svakoga dočeka i posluži.

U zavisnosti od kraja Srbije i običaja porodice, na trpezi su se nalazili domaći hleb, rakija, kuvana jela, pečenje, kolači i druga tradicionalna hrana.

Danas se slava obeležava na različite načine. Neke porodice i dalje insistiraju na tradicionalnom okupljanju u kući, dok druge zbog načina života, prostora ili broja gostiju deo proslave organizuju u restoranima.

Promenio se i karakter samih okupljanja. Nekada su gosti uglavnom dolazili u porodični dom, dok se danas često obilazi više porodica i domaćinstava tokom istog dana.