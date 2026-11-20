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Polarni vrtlog iznad Severnog pola promenio je smer najranije od 1958. godine, a naučnici još ne mogu da procene posledice to donosi po zimu koja je pred nama.

Jaki zapadni vetrovi koji inače kruže oko Severnog pola promenili su smer, što predstavlja najraniji takav slučaj otkako postoje merenja.

Polarni vrtlog ili vorteks predstavlja ogroman sistem hladnog vazduha i snažnih vetrova koji kruži oko Severnog pola, na visini od oko 10 do 50 kilometara iznad Zemljine površine. Ovaj vrtlog zadržava hladan arktički vazduh iznad polarnih područja, pa kada je stabilan i snažan, hladnoća uglavnom ostaje "zarobljena" na severu. Međutim, kada vrtlog oslabi ili se poremeti, hladan vazduh može da se spusti prema jugu, što za pojedine delove Evrope, Severne Amerike i Azije znači naglo zahlađenje.

Takav poremećaj, odnosno slabljenje vrtloga, događa se svake godine, ali se ove godine dogodio neobično rano. Kako su primetili meteorolozi, jaki zapadni vetrovi koji inače kruže oko Severnog pola promenili su smer, što je najraniji takav slučaj otkako postoje merenja, odnosno od 1958. godine.

Slična pojava poslednji put je zabeležena 28. novembra 1968. godine, a potom ponovo 2025. godine, piše Financial Times.

Prognoza do kraja januara Foto: Shutterstock, Marko Karović, AP/Ilustracija

Naučnici smatraju da je reč o izuzetnom meteorološkom događaju, ali još ne mogu sa sigurnošću da kažu kakve će posledice imati po zimu na severnoj hemisferi, piše Jutarnji list.

- To je možda još jedan primer u kojem se atmosferski sistemi Zemlje ponašaju na načine kakve do sada nismo videli - rekao je Tim Stokdejl, glavni naučnik Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

Naglo stratosfersko zagrevanje

Jedan od glavnih uzroka slabljenja polarnog vrtloga jeste fenomen poznat kao naglo stratosfersko zagrevanje. Reč je o pojavi tokom koje temperatura u stratosferi, visoko iznad Arktika, naglo poraste za samo nekoliko dana. Zbog toga slabe zapadni vetrovi koji okružuju pol, a vrtlog može da se pomeri, deformiše, podeli na više delova ili čak promeni smer rotacije, piše Deutsche Welle.

Poremećaj može da utiče i na mlaznu struju (jet stream), pojas snažnih vetrova u nižim slojevima atmosfere koji razdvaja hladan arktički vazduh od toplijeg vazduha sa juga. Kada se njeno strujanje promeni, hladan vazduh može da prodre prema jugu. Nedelju ili dve nakon takvog događaja, promene mogu da se osete i na tlu.

Ovakvi poremećaji inače su češći u januaru i februaru, pa je upravo zato ovogodišnji događaj posebno neobičan. Naučnici još istražuju zbog čega je došlo do tako ranog slabljenja vrtloga.

Neki smatraju da je razlog tome snažan El Ninjo, klimatski fenomen povezan sa zagrevanjem površinskih voda u tropskom delu Tihog okeana. On menja obrasce padavina i stvara atmosferske talase koji mogu da putuju prema Arktiku i utiču na stabilnost polarnog vrtloga.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Britanski Met Office upozorio je da su ova dva fenomena možda povezana, ali naučnici ističu da El Ninjo sam po sebi verovatno nije razlog zbog kojeg je polarni vrtlog ove godine oslabio tako rano.

Još jedan od mogućih razloga jeste neuobičajeno topao okean severno od Skandinavije i zapadne Rusije. Prema pojedinim istraživanjima, zbog smanjenja površine morskog leda u tom području, okean ispušta više toplote u atmosferu, što takođe može da poremeti polarni vrtlog, piše Reuters.

Kakva će zima biti?

Naime, slabljenje polarnog vrtloga povećava mogućnost prodora hladnog vazduha prema jugu, ali to samo po sebi ne znači da će cela Evropa ili Severna Amerika imati izrazito hladnu zimu. Kakva će zima biti zavisi i od drugih atmosferskih pojava koje mogu da pojačaju ili ublaže posledice poremećaja vrtloga.

Istraživanja pokazuju da nakon približno dve trećine slučajeva naglog zagrevanja stratosfere u severnoj i severozapadnoj Evropi slede hladniji i suvlji vremenski uslovi od uobičajenih.

To se već događalo u prošlosti. Jedan od poznatijih primera jeste takozvana "Zver sa istoka", koja je početkom 2018. godine donela veoma niske temperature u centralnu i zapadnu Evropu. Poremećaj polarnog vrtloga doprineo je i ledenom talasu u američkoj saveznoj državi Teksas u februaru 2021. godine, kada su izrazito niske temperature, koje su trajale više dana, izazvale velike prekide u snabdevanju električnom energijom i odnele stotine života.

Batut upozorava na poslednice hladnog vremena Foto: Shutterstock, Marko Karović/Kurir

Zbog ovogodišnjeg događaja mogla bi da se poveća i mogućnost snežnih padavina u narednim nedeljama. Ipak, s obzirom na to da se poremećaj dogodio tako rano, vazduh koji se spušta sa Arktika još nije toliko hladan kao što će biti kasnije tokom zime. Naučnici upozoravaju i da bi tokom zime mogao da se dogodi novi talas stratosferskog zagrevanja, što bi dodatno zakomplikovalo vremenske prilike.

Osim hladnoće, poremećaj može da donese i suvlje vreme u severnim područjima, što bi, nakon sušnog i vrelog leta, moglo dodatno da oteža obnavljanje zaliha vode u akumulacijama i poljoprivrednom zemljištu.

Naučnici za sada nemaju jasne dokaze da su klimatske promene uticale na polarni vrtlog. Njegova snaga prirodno znatno varira iz godine u godinu i iz decenije u deceniju. Ipak, pojedina istraživanja ukazuju na to da su zagrevanje Arktika i češći poremećaji vrtloga povezani, ali ta veza je još predmet naučnih rasprava i potrebna su dodatna posmatranja kako bi se ova pretpostavka potvrdila.