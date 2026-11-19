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Srpski domovi u subotu, 21. novembra, biće ispunjeni mirisima slavskih specijaliteta, svežeg slavskog kolača i tradicionalnih jela, jer se obeležava Aranđelovdan, jedna od najčešćih krsnih slava u Srbiji. Za mnoge porodice to je poseban dan kada se okupljaju rodbina, prijatelji i kumovi, pale slavske sveće i čuva tradicija koja se prenosi s kolena na koleno. Ipak, i ove godine pred praznik ponavljaju se pitanja koja zbunjuju domaćine: da li se za Aranđelovdan sprema žito, da li je trpeza posna ili mrsna i šta zapravo nalažu crkvena pravila?

Odgovor na najvažniju nedoumicu za ovu godinu je jasan: Aranđelovdan ove godine pada u subotu, 21. novembra, i slavi se uz mrsnu trpezu. Božićni post počinje tek 28. novembra, pa domaćini ove godine mogu da pripremaju tradicionalna jela sa mesom, pečenje, sarme, rusku salatu i druge specijalitete koji se uobičajeno nalaze na slavskom stolu.

Međutim, postoji još jedna stvar koju mnogi pogrešno rade, a tiče se slavskog žita!

Da li se za Aranđelovdan sprema žito?

Godinama se među ljudima prenosi verovanje da se za Aranđelovdan ne priprema slavsko žito zato što je Arhangel Mihailo "živi svetac". Ovo verovanje toliko se odomaćilo u pojedinim porodicama da mnogi domaćini smatraju da je izostavljanje koljiva pravilo koje nalaže crkva.

Slavsko žito za Aranđelovdan, praznik Svetog Arhangela Mihaila Foto: Pawparazzi / Alamy / Profimedia, Pritnscreen/Youtube

Međutim, takvo tumačenje nije u skladu sa crkvenom praksom. Slavsko žito priprema se i za Aranđelovdan, kao i za druge krsne slave.

Koljivo ima duboku hrišćansku simboliku. Kuvana pšenica podseća na vaskrsenje i večni život, a njegovo pripremanje predstavlja deo molitvenog i porodičnog obeležavanja slave. Nije reč o tome da li je svetitelj bio čovek ili je reč o arhangelu, već o simbolici koju žito ima u pravoslavnoj tradiciji.

Zato domaćini koji slave Aranđelovdan ne bi trebalo da izostavljaju žito zbog narodnog verovanja o "živom svecu". Ukoliko u porodici postoje nedoumice ili drugačiji običaji, najbolje je posavetovati se sa nadležnim parohijskim sveštenikom.

Da li se sprema posna ili mrsna trpeza?

Na tradicionalnom slavskom stolu često se nalaze predjela sa suhomesnatim proizvodima i sirevima, ruska salata, razne vrste pita, domaća supa ili čorba, sarme, pečenje i različiti mesni specijaliteti.

Mnogi ne mogu da zamisle slavu bez pečenice, dok se u pojedinim krajevima Srbije pripremaju i domaće pite, rolati, salate i različiti specijaliteti karakteristični za lokalnu kuhinju.

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Naravno, svaka porodica ima svoje navike i recepte koji se prenose generacijama. Negde se insistira na tradicionalnoj trpezi, dok drugi domaćini uvode nova jela, ali slavski kolač, žito i sveća ostaju važan deo obeležavanja.

Za desert se najčešće pripremaju sitni kolači, torte, oblande i druge poslastice, a domaćice neretko počinju pripreme nekoliko dana ranije kako bi sve bilo spremno za dolazak gostiju.

Ipak, koliko god trpeza bila bogata, suština slave nije u količini hrane, već u veri, molitvi i porodičnom okupljanju.

Ko je Sveti Arhangel Mihailo?

Aranđelovdan je posvećen Svetom arhangelu Mihailu, jednom od najpoštovanijih arhangela u hrišćanskoj tradiciji. Praznik se naziva Sabor Svetog arhangela Mihaila i ostalih bestelesnih nebeskih sila.

U pravoslavnom predanju, arhangel Mihailo predstavlja nebeskog vojskovođu, zaštitnika pravde i borca protiv zla. Njegovo ime potiče iz hebrejskog jezika i znači "Ko je kao Bog?".

U crkvenoj tradiciji Mihailo se prikazuje kao predvodnik nebeske vojske, a vernici ga doživljavaju kao zaštitnika i pomoćnika u borbi protiv iskušenja i nepravde.

Zbog toga je ovaj praznik zauzeo posebno mesto u srpskoj tradiciji, a veliki broj porodica upravo Aranđelovdan obeležava kao svoju krsnu slavu.

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Sveća, slavski kolač i žito

Slava se ne može posmatrati samo kroz pripremu hrane i dočekivanje gostiju. Njeno središte čine obredni elementi koji imaju duboko versko značenje.

Slavska sveća simbolizuje svetlost vere i molitve. Njeno paljenje jedan je od najvažnijih trenutaka obeležavanja praznika, jer podseća na duhovnu dimenziju slave.

Slavski kolač predstavlja poseban hleb koji se priprema za svetitelja zaštitnika porodice. Ukrašava se simbolima, osvećuje i lomi u obliku krsta, najčešće uz prisustvo sveštenika i članova porodice.

Žito, odnosno koljivo, simbolizuje vaskrsenje i večni život. Priprema se od kuvane pšenice, a često se ukrašava orasima i šećerom.

Vino takođe ima važno mesto u slavskom obredu, posebno prilikom osvećenja i lomljenja kolača.

U mnogim domovima slavski kolač i žito osvećuju se u crkvi ili u kući, u skladu sa običajem i dogovorom sa sveštenikom.

Narodna verovanja

Kao i mnoge druge velike praznike, Aranđelovdan prate brojna narodna verovanja koja su se vekovima prenosila sa generacije na generaciju.

Prema jednom od poznatih narodnih predanja, arhangel Mihailo tokom godine obilazi svet, ponekad prerušen u običnog čoveka, kako bi video kako se ljudi odnose prema siromašnima i onima kojima je potrebna pomoć.

Upravo zbog takvih priča, ovaj praznik se u narodnoj tradiciji povezuje sa milosrđem, gostoprimstvom i pomaganjem drugima.