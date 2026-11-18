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Na šetalištu na beogradskom keju, u blizini Ušća, građani se mesecima suočavaju sa problemom pasa koji, kako tvrde, napadaju prolaznike. Uprkos više prijava nadležnim službama i izlascima njihovih ekipa na teren, situacija se, prema navodima građana, nije menjala, a zabrinutost zbog bezbednosti ljudi na ovom javnom prostoru sve je veća.

Na Instagram stranici "Serbia Live Vesti" objavljeni su video-snimci i upozorenje na ovaj problem, uz tvrdnje da se na lokaciji nalazi desetak izrazito agresivnih pasa.

- Na šetalištu na keju, na samom Ušću, mesecima prolaznici imaju problema sa desetak jako agresivnih pasa. Naglašavam da su i Veterina i komunalna policija više puta izlazili na teren i apsolutno se ništa ne menja. Psi su i dalje na javnoj površini, napadaju i ujedaju ljude. Vlasnik je više puta obećao da će ih zatvoriti, i ništa - navodi se u objavi.

Povodom ovog problema, Kurir je kontaktirao dr Budimira Grubića, direktora JKP "Veterina Beograd", koji je istakao da je reč o vlasničkim psima, a ne o napuštenim životinjama.

Foto: Instagram printscreen serbialive_vesti

- Psi ne smeju da budu na pontonu. Moraju da budu zatvoreni, a reč je o šest pasa. U više navrata su naše ekipe izlazile na teren, a poslednjih dana dobili smo dve prijave. Juče i danas smo obilazili teren i vlasnik ih je sklonio. Nadam se da se ovo više neće ponavljati - rekao je Grubić za Kurir.

On je naglasio da JKP "Veterina Beograd" nema ovlašćenja da izriče sankcije vlasniku, ali da to mogu da učine nadležne inspekcijske službe.

- Mi ne možemo da sprovedemo sankcije, ali komunalna i veterinarska inspekcija, inače, mogu da izreknu kazne - objasnio je direktor "Veterine Beograd".

Grubić je ovom prilikom podsetio i da, prema njegovim rečima, u najširem centru Beograda nema napuštenih pasa.