Drama na beogradskom keju! Psi napadaju prolaznike, građani strahuju: Oglasio se direktor "Veterine" FOTO
- Građani mesecima prijavljuju agresivne pse na šetalištu kod Ušća, uz tvrdnje da napadaju i ujedaju prolaznike.
- Iz Veterine Beograd navode da je reč o vlasničkim psima i da su ekipe više puta izlazile na teren.
- Direktor kaže da su psi poslednjih dana sklonjeni.
Na šetalištu na beogradskom keju, u blizini Ušća, građani se mesecima suočavaju sa problemom pasa koji, kako tvrde, napadaju prolaznike. Uprkos više prijava nadležnim službama i izlascima njihovih ekipa na teren, situacija se, prema navodima građana, nije menjala, a zabrinutost zbog bezbednosti ljudi na ovom javnom prostoru sve je veća.
Na Instagram stranici "Serbia Live Vesti" objavljeni su video-snimci i upozorenje na ovaj problem, uz tvrdnje da se na lokaciji nalazi desetak izrazito agresivnih pasa.
- Na šetalištu na keju, na samom Ušću, mesecima prolaznici imaju problema sa desetak jako agresivnih pasa. Naglašavam da su i Veterina i komunalna policija više puta izlazili na teren i apsolutno se ništa ne menja. Psi su i dalje na javnoj površini, napadaju i ujedaju ljude. Vlasnik je više puta obećao da će ih zatvoriti, i ništa - navodi se u objavi.
Povodom ovog problema, Kurir je kontaktirao dr Budimira Grubića, direktora JKP "Veterina Beograd", koji je istakao da je reč o vlasničkim psima, a ne o napuštenim životinjama.
- Psi ne smeju da budu na pontonu. Moraju da budu zatvoreni, a reč je o šest pasa. U više navrata su naše ekipe izlazile na teren, a poslednjih dana dobili smo dve prijave. Juče i danas smo obilazili teren i vlasnik ih je sklonio. Nadam se da se ovo više neće ponavljati - rekao je Grubić za Kurir.
On je naglasio da JKP "Veterina Beograd" nema ovlašćenja da izriče sankcije vlasniku, ali da to mogu da učine nadležne inspekcijske službe.
- Mi ne možemo da sprovedemo sankcije, ali komunalna i veterinarska inspekcija, inače, mogu da izreknu kazne - objasnio je direktor "Veterine Beograd".
Grubić je ovom prilikom podsetio i da, prema njegovim rečima, u najširem centru Beograda nema napuštenih pasa.
Iako su psi, prema informacijama direktora "Veterine Beograd", nakon poslednjih obilazaka terena sklonjeni sa javne površine, ostaje da se vidi da li će vlasnik ubuduće poštovati dogovor i sprečiti njihovo nekontrolisano kretanje, kako bi prolaznici na Ušću mogli bezbedno da koriste šetalište.