Društvo
Hitno upozorenje AMSS: Stižu jaki udari vetra i pljuskovi, vozačima se savetuje oprezna vožnja na mostovima i nadvožnjacima
- AMSS upozorava na obilnije padavine na severoistoku zemlje i jak vetar u planinskim delovima, pa vozači treba da prilagode vožnju.
- Poseban oprez savetuje se na mostovima, nadvožnjacima i prevojima zbog jakih bočnih udara vetra.
- Najopterećeniji putni pravci su prohodni, a na naplatnim stanicama i putničkim terminalima nema zadržavanja.
Vozači se zbog mogućih obilnijih padavina na severoistoku zemlje i jakog vetra u planinskim delovima, pozivaju da prilagode vožnju, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).Ukazuje se da treba paziti i usporiti na mostovima, nadvožnjacima i prevojima zbog jakih bočnih udara vetra.
Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.
Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na prelazu Batrovci čekaju sedam sati, na prelazu Bezdan pet sati, na prelazu Šid, četiri sata, na Horgošu sat i po, a na prelazima Sremska Rača i Kelebija oko sat.
(Kurir.rs)
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