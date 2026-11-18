Slušaj vest

Upokojila se Anđa Đukanović iz Bratunca, rođena 7. juna 1959. godine, koja je više od tri decenije živela sa pitanjem šta se dogodilo sa njenim suprugom Ivanom, čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, saopštio je Memorijalni centar Republike Srpske.

Iza Anđe su ostali sinovi Cvijetin i Mikajlo i ćerka Slađana, sa svojim porodicama.

O tragičnoj sudbini svoje porodice, Anđa je ostavila svedočanstvo za Memorijalni centar Republike Srpske, zapis o gubitku supruga i životu obeleženom višedecenijskom potragom za istinom.

Njena priča zabeležena je i u filmu "Svedok", autora Denisa Bojića.

Foto: Memorijalni centar Republike Srpske

Anđin suprug Ivan, rođen 5. jula 1954. godine, bio je pripadnik Vojske Republike Srpske, a stradao je 1993. godine, tokom napada na srpska sela u okolini Bratunca.

Na Božić, 7. januara, Ivanu se izgubio svaki trag. Anđa je godinama tražila odgovor o njegovoj sudbini, obraćala se institucijama i davala DNK uzorke, ali njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni.

U trenutku Ivanovog nestanka njihovi sinovi imali su trinaest i dvanaest godina, a ćerka sedam. Anđa je ostala sama sa troje dece, koje je podigla i izvela na životni put.

"Nismo imali ništa. Ni tanjir, ni kašiku, ni krevet. Ali čovek sve stekne ponovo. Samo onoga koga izgubiš ne možeš vratiti", govorila je.

Jedna od rečenica kojima je opisala težinu života bez saznanja o sudbini supruga bila je:

"Najteže je kad nemaš grob. Nemaš gde da zapališ sveću, nemaš gde da odeš i popričaš s njim."

Anđa nije dočekala odgovor o sudbini svog supruga. Njeno svedočanstvo Memorijalni centar Republike Srpske sačuvao je kao trajni zapis o stradanju srpskih porodica i sudbini porodica nestalih. Kompletno svedočanstvo dostupno je na sledećem linku.

Anđa Đukanović biće sahranjena danas, 18. novembra 2026. godine. Memorijalni centar Republike Srpske upućuje iskreno saučešće porodici i prijateljima.