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Univerzitetski klinički centar Srbije saopštio je da je od desetoro dece koja su 17. novembra primljena u Urgentni centar UKCS nakon incidenta na pokretnim stepenicama u jednom beogradskom tržnom centru, troje hirurški zbrinuto.

- Deca kojoj su ušivene rane na poglavini biće prebačena na dečje odeljenje Klinike za neurohirurgiju UKCS, gde će ostati nekoliko dana radi praćenja zdravstvenog stanja - navodi se u saopštenju.

Foto: Kurir

Dodaju da je preostalih sedmoro, nakon pregleda i dijagnostike u Urgentnom centru, upućeno u Institut za majku i dete.

Nakon pregleda u Institutu, kod njih nije bilo potrebe za daljim zbrinjavanjem.

Desetoro dece starosti osam godina povređeno je na pokretnim stepenicama u Tržnom centru "Galerija".