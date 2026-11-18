UKCS se hitno oglasio o povređenoj deci iz Galerije: Troje završilo na hirurgiji - otkriveni detalji
- UKCS je saopštio da je od desetoro dece povređene u TC 'Galerija' troje hirurški zbrinuto i prebačeno na Kliniku za neurohirurgiju.
- Preostalih sedmoro dece upućeno je u Institut za majku i dete, gde je utvrđeno da nema potrebe za daljim zbrinjavanjem.
Univerzitetski klinički centar Srbije saopštio je da je, od desetoro dece koja su primljena u Urgentni centar zbog povreda zadobijenih u TC "Galerija", troje dece hirurški zbrinutoi da će biti prebačena na dečje odeljenje Klinike za neurohirurgiju. Preostalih sedmoro je upućeno u Institut za majku i dete gde je nakon pregleda utvrđeno da nije bilo potrebe za daljim zbrinjavanjem.
Univerzitetski klinički centar Srbije saopštio je da je od desetoro dece koja su 17. novembra primljena u Urgentni centar UKCS nakon incidenta na pokretnim stepenicama u jednom beogradskom tržnom centru, troje hirurški zbrinuto.
- Deca kojoj su ušivene rane na poglavini biće prebačena na dečje odeljenje Klinike za neurohirurgiju UKCS, gde će ostati nekoliko dana radi praćenja zdravstvenog stanja - navodi se u saopštenju.
Dodaju da je preostalih sedmoro, nakon pregleda i dijagnostike u Urgentnom centru, upućeno u Institut za majku i dete.
Nakon pregleda u Institutu, kod njih nije bilo potrebe za daljim zbrinjavanjem.
Desetoro dece starosti osam godina povređeno je na pokretnim stepenicama u Tržnom centru "Galerija".
Utvrđuju se okolnosti pod kojima su deca povređena na pokretnim stepenicama. Tužilac je izašao na teren i obavljen je uviđaj.