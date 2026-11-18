"PAMTIĆU GA KAO HEROJA, ČOVEKA VELIKOG SRCA" Pilot ratnog vazduhoplovstva u penziji o poginulom majoru Bulajiću: "Bio je as našeg vazduhoplovstva"
Pilot borbenog aviona MiG-29 Vojske Srbije, pedesettrogodišnji major Goran Bulajić, poginuo je juče u padu letelice kod Stare Pazove. Major Bulajić bio je pripadnik Vojske od 1996. godine, a ostaće upamćen po herojskim delima. Tokom katastrofalnih poplava u Obrenovcu 2014. godine avion je zamenio čamcem i pokazao svoju humanost na delu kada je, zajedno sa svojim prijateljima i kolegama, spasio više od 150 ljudi. Formirana je komisija koja treba da ispita sve okolnosti ove tragedije i eventualnu odgovornost vojne organizacije, dok će stručna komisija Ratnog vazduhoplovstva utvrđivati uzroke pada aviona.
Šta je moglo da dovede do ove nesreće, koje okolnosti su mogle da budu presudne i šta će sve biti predmet istrage za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkrio je Velibor Vukašinović, pilot ratnog vazduhoplovstva u penziji.
- Svi avioni koji su u letnom stanju i koji lete namenjeni su za upotrebu. Avioni prolaze kroz različite faze održavanja, revizije, generalne revizije i modernizacije, čime im se produžava radni vek. Ovaj avion je veoma dugo u upotrebi u našem vazduhoplovstvu, više od 40 godina, ali je prošao niz revizija i modernizacija i bio je potpuno ispravan za let kada je poleteo. Ipak, u avijaciji se takve stvari mogu dogoditi. Majora Bulajića pamtiću kao heroja. Bio je jedan od ljudi nove generacije koji je trebalo da obučavaju buduće pilote, verovatno i za avione "rafal" - rekao je Vukašinović.
Major Bulajić bio je as našeg vazduhoplovstva
Istakao je da je major Bulajić bio jedan od najboljih pilota srpskog vazduhoplovstva, učesnik međunarodnih vežbi i čovek koji je trebalo da obučava nove generacije vojnih pilota.
- Bio je jedan od vodećih pilota na različitim međunarodnim vežbama. Konkretno, učestvovao je i na vežbama u Bugarskoj, gde je poznavao bugarskog predsednika Rumena Radeva, koji je takođe pilot aviona MiG-29. Bio je deo ekipe koja je učestvovala na tim vojnim vežbama, na koje odlaze najiskusniji i najbolji piloti. Jednostavno, bio je as našeg vazduhoplovstva i budući učitelj novih generacija pilota. Bio je to čovek velikog srca - za Kurir televiziju, ispričao je Vukašinović.
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