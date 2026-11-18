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U Srbiji danas nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, u celoj zemlji biće obilne kiše, a samo u Beogradu će za 12 sati pasti i do 30 mm kiše, upozorava Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Zbog obilnih padavina RHMZ je upalio i najviši stepen upozorenja - crveni meteoalarm.

- Danas će biti promenljivo i toplo vreme sa za ovo doba godine, sa maksimalnom temperaturom do 21 stepena li nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom.

Ovi delovi Srbije na udaru obilnih kiša

- Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine i to u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko područja Beograda, Šumadije, Pomoravlja i južnog Banata, do istoka zemlje, gde može pasti od 30 do 50 mm kiše, lokalno i više - upozorava RHMZ i dodaje da će u prestonici takođe biti nestabilno, povremeno sa kišom, a posle podne ima uslova i za pljuskove sa grmljavinom:

- Veća količina padavina očekuje se u drugom delu dana, lokalno i više od 30 mm kiše za 12 sati.

RHMZ upalio meteoalarm Foto: RHMZ Printscreen

Duvaće slab i umeren vetar, koji će u Vojvodini sredinom dana biti jak, a u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije povremeno i olujni, jugozapadni i zapadni. Najviša temperatura biće od 16 do 21 stepen.

Upaljeni svi alarami, i najviši stepen upozorenja

Zbog obilnih padavina RHMZ je upalio sva upozorenja. Crveni meteoalarm je upaljen u Sremu i Zapadnoj Srbiji zbog obilne kiše, a on znači da je vreme vrlo opasno.

Upaljen je i narandžasti meteoalarm u Šumadiji, Beogradu, Pomoravlju i istočnoj Srbiji, takođe zbog onbilnih padavina, a žuti je u većem delu zemlje zbog grmljavine.

Toplo do petka pa pad temperature

Do petka toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 16 do 21 stepen.