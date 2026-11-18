Iz ove škole su povređena deca u Galeriji: Oglasili se direktor i Ministarstvo prosvete sa novim detaljima
- Osnovna škola 'Despot Stefan Lazarević' obavestila je Ministarstvo prosvete da je 10 učenika povređeno pri padu niz pokretne stepenice tokom organizovane posete bioskopu.
- Poseta je bila predviđena godišnjim planom rada škole i učenici su imali saglasnost roditelja, a škola je zakazala hitan sastanak Tima za krizne situacije.
Osnovna škola "Despot Stefan Lazarević" iz Beograda obavestila je Ministarstvo prosvete da je 10 učenika povređeno zbog pada niz pokretne stepenice, prilikom organizovane posete bioskopu, navodi se u saopštenju.
Prema informacijama koje je škola dostavila Ministarstvu, ova poseta bioskopu predviđena je Godišnjim planom rada škole i učenici su imali saglasnost roditelja. Za danas je škola zakazala i sastanak Tima za krizne situacije.
Ministarstvo prosvete će pratiti postupanje škole u ovom slučaju i pružiti im potrebnu podršku. Svim povređenim učenicima želimo brz oporavak, dodaje se u saopštenju.
Saopštenjem se oglasila i OŠ "Despot Stefan Lazarević", koje je objavljeno na sajtu škole, a koje je potpisala direktorka ove ustanove Marija Todorović.
- U utorak 17. novembra oko 14.30 časova, povređeni su učenici OŠ "Despot Stefan Lazarević" u TC Galerija. Tokom silaska niz pokretne stepenice, došlo je do pada učenika i tada je povrede zadobilo desetoro đaka drugog, trećeg i četvrtog razreda. Učiteljice su obavestile roditelje, a one su vozilima hitne pomoći zajedno sa povređenim učenicima otišle u Urgentni centar - navodi se.
Svi učenici su zbrinuti.
- Sedmoro sa lakšim povredama je poslato na kućno lečenje nakon obrade u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", a troje je zadržano na daljoj opservaciji. Niko od učenika nije životno ugrožen - dodaje se u saopštenju.
U bisokop su, kako se navodi, organizovano išli učenici mlađih razreda, kako je i predviđeno Godišnjim planom rada škole.
- Planirani su u toku polugodišta po jedan poludnevni izlazak (Putujuća učionica) i jedna poseta pozorištu ili bioskopu (u suprotnoj smeni od one kada su učenici na nastavi). Za ove aktivnosti roditelji potpisuju saglasnost. Naša ustanova deluje u skladu sa Protokolom o postupanju u kriznim situacijama u školi - navodi se u saopštenju.