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Osnovna škola "Despot Stefan Lazarević" iz Beograda obavestila je Ministarstvo prosvete da je 10 učenika povređeno zbog pada niz pokretne stepenice, prilikom organizovane posete bioskopu, navodi se u saopštenju.

Prema informacijama koje je škola dostavila Ministarstvu, ova poseta bioskopu predviđena je Godišnjim planom rada škole i učenici su imali saglasnost roditelja. Za danas je škola zakazala i sastanak Tima za krizne situacije.

Ministarstvo prosvete će pratiti postupanje škole u ovom slučaju i pružiti im potrebnu podršku. Svim povređenim učenicima želimo brz oporavak, dodaje se u saopštenju.

Saopštenjem se oglasila i OŠ "Despot Stefan Lazarević", koje je objavljeno na sajtu škole, a koje je potpisala direktorka ove ustanove Marija Todorović.

- U utorak 17. novembra oko 14.30 časova, povređeni su učenici OŠ "Despot Stefan Lazarević" u TC Galerija. Tokom silaska niz pokretne stepenice, došlo je do pada učenika i tada je povrede zadobilo desetoro đaka drugog, trećeg i četvrtog razreda. Učiteljice su obavestile roditelje, a one su vozilima hitne pomoći zajedno sa povređenim učenicima otišle u Urgentni centar - navodi se.

Svi učenici su zbrinuti.

- Sedmoro sa lakšim povredama je poslato na kućno lečenje nakon obrade u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić", a troje je zadržano na daljoj opservaciji. Niko od učenika nije životno ugrožen - dodaje se u saopštenju.

U bisokop su, kako se navodi, organizovano išli učenici mlađih razreda, kako je i predviđeno Godišnjim planom rada škole.