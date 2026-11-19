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Mnogi su se zapitali kako je uopšte moglo da dođe do ovakvog incidenta na mestu koje svakodnevno posećuju porodice sa decom, ali i šta se tačno dogodilo na pokretnim stepenicama.

Strašan prizor na pokretnim stepenicama

Očevici koji su se zatekli u tržnom centru za Kurir su ispričali da su prizori nakon incidenta bili potresni. Među decom je, kako navode, zavladala panika, a mališani su počeli da vrište, dok su prisutni pokušavali da shvate šta se dogodilo i pomognu povređenima.

Incident je posebno potresao građane upravo zbog činjenice da su povređena deca veoma malog uzrasta i da se sve dogodilo na mestu na kojem bi roditelji trebalo da se osećaju bezbedno dok provode vreme sa porodicom.

Foto: Kurir

Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće predmet su utvrđivanja nadležnih organa.

Nakon incidenta na društvenoj mreži X pojavilo se još jedno svedočenje sličnog incidenta koje prenosimo u celosti:

Jezivo svedočenje

- Na pokretnim stepenicama piše da se koriste na sopstvenu odgovornost, a ja sam tamo pre par godina videla šta se desi kad nešto krene naopako. Malom detetu je stepenica uklještila deo trenerke i počela da ga vuče nadole. Majka je pokušavala da mu skine patike i trenerku. Ljudi su ih preskakali i niko nije prestajao da staje na stepenice - navodi se u objavi i dodaje:

- Oni gore nisu shvatali šta se dešava dole, pa su samo nailazili. U jednom trenutku smo počeli da se gnječimo i gazimo jedni druge. Bilo je jezivo. Ljudi stampedo, a ti nemaš gde. Od tada, gde god da odem, koristim obične stepenice kad ih ima. Kad moram na pokretne, pustim ljude da prođu i napravim prazan prostor ispred sebe. Ostao mi je veliki strah. Dete je tada prošlo sa ogrebotinama i modricama. Najbolji deo da ponovim na svim eskalatorima piše da ih koristite na sopstvenu odgovornost.