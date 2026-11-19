"Detetu stepenica uvukla trenerku, a onda je..." Nakon drame u Galeriji isplivalo novo jezivo svedočenje o pokretnim stepenicama
- U TC 'Galerija' u Beogradu povređeno je desetoro dece na pokretnim stepenicama, a dvoje je imalo posekotine na glavi.
- UKCS je saopštio da je troje dece hirurški zbrinuto i prebačeno na neurohirurgiju, dok je sedmoro nakon pregleda pušteno bez potrebe za daljim zbrinjavanjem.
U Tržnom centru "Galerija" u Beogradu u utorak se dogodila nesreća u kojoj je povređeno desetoro dece, starih oko osam godina. Incident se dogodio oko 14.30 časova na pokretnim stepenicama, a vest o povređivanju mališana uznemirila je građane i izazvala veliku zabrinutost.
Mnogi su se zapitali kako je uopšte moglo da dođe do ovakvog incidenta na mestu koje svakodnevno posećuju porodice sa decom, ali i šta se tačno dogodilo na pokretnim stepenicama.
Strašan prizor na pokretnim stepenicama
Očevici koji su se zatekli u tržnom centru za Kurir su ispričali da su prizori nakon incidenta bili potresni. Među decom je, kako navode, zavladala panika, a mališani su počeli da vrište, dok su prisutni pokušavali da shvate šta se dogodilo i pomognu povređenima.
Incident je posebno potresao građane upravo zbog činjenice da su povređena deca veoma malog uzrasta i da se sve dogodilo na mestu na kojem bi roditelji trebalo da se osećaju bezbedno dok provode vreme sa porodicom.
Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće predmet su utvrđivanja nadležnih organa.
Nakon incidenta na društvenoj mreži X pojavilo se još jedno svedočenje sličnog incidenta koje prenosimo u celosti:
Jezivo svedočenje
- Na pokretnim stepenicama piše da se koriste na sopstvenu odgovornost, a ja sam tamo pre par godina videla šta se desi kad nešto krene naopako. Malom detetu je stepenica uklještila deo trenerke i počela da ga vuče nadole. Majka je pokušavala da mu skine patike i trenerku. Ljudi su ih preskakali i niko nije prestajao da staje na stepenice - navodi se u objavi i dodaje:
- Oni gore nisu shvatali šta se dešava dole, pa su samo nailazili. U jednom trenutku smo počeli da se gnječimo i gazimo jedni druge. Bilo je jezivo. Ljudi stampedo, a ti nemaš gde. Od tada, gde god da odem, koristim obične stepenice kad ih ima. Kad moram na pokretne, pustim ljude da prođu i napravim prazan prostor ispred sebe. Ostao mi je veliki strah. Dete je tada prošlo sa ogrebotinama i modricama. Najbolji deo da ponovim na svim eskalatorima piše da ih koristite na sopstvenu odgovornost.
Podsetimo, Univerzitetski klinički centar Srbije saopštio je juče da je, od desetoro dece koja su primljena u Urgentni centar zbog povreda zadobijenih u TC "Galerija", troje dece hirurški zbrinuto i da će biti prebačena na dečje odeljenje Klinike za neurohirurgiju. Preostalih sedmoro je upućeno u Institut za majku i dete gde je nakon pregleda utvrđeno da nije bilo potrebe za daljim zbrinjavanjem.