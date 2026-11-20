Slušaj vest

Gubitak člana porodice ili bliske osobe donosi duboku tugu, ali i brojne praktične nedoumice. Među njima je i pitanje šta uraditi sa stvarima preminulog. Dok se u narodu prenose verovanja da predmeti čuvaju energiju vlasnika, odluka o tome šta zadržati, pokloniti ili skloniti veoma je lična i svako je donosi svojim tempom.

U narodnim predanjima izdvaja se sedam grupa predmeta pokojnika sa kojima, prema tim verovanjima, treba postupati posebno pažljivo. Odluka o tome šta ćete sačuvati kao uspomenu ipak zavisi od vaših osećanja i potreba.

Garderoba, posteljina i dušeci

Odeća i posteljina koje je preminula osoba koristila tokom poslednjih dana mogu sačuvati poznate mirise i probuditi bolna sećanja na period bolesti. Ako vam ti predmeti teško padaju, možete ih skloniti dok ne budete spremni da odlučite šta ćete sa njima.

Čistu i očuvanu garderobu možete pokloniti u humanitarne svrhe, a pojedine komade zadržati kao uspomenu. Isto važi za posteljinu i dušeke: odluku donesite prema njihovom stanju i sopstvenim potrebama. Nema potrebe da žurite niti da se odričete stvari koje vam pružaju utehu.

Ručni satovi i lični nakit

Foto: Shutterstock

Prema narodnom verovanju, metal i drago kamenje čuvaju energiju osobe koja ih je nosila. Satovi, prstenje i lančići, međutim, često imaju posebnu emotivnu vrednost i prenose se kao porodično nasleđe. Ako u vama bude tugu ili nelagodu, možete ih privremeno odložiti. Kada ćete ih ponovo nositi, zavisi isključivo od vaših osećanja.

Ukoliko želite da ih sačuvate za buduće generacije, možete ih odložiti u kutiju dok ne osetite da ste spremni da ih ponovo uzmete u ruke. Nekima utehu pruža i osveštavanje, u skladu sa ličnim verskim uverenjima. Ako želite da ih očistite, način čišćenja prilagodite materijalu, jer voda može oštetiti pojedine satove i nakit.

Stara ogledala iz spavaće sobe

Ogledala u mnogim tradicijama imaju posebnu simboliku, a u pojedinim sredinama sačuvan je i običaj njihovog prekrivanja nakon smrti ukućana. Verovanje da staklo pamti teške trenutke deo je narodnih predanja.

Ako vas ogledalo iz sobe preminule osobe podseća na period bolesti i budi bolna osećanja, možete ga premestiti ili zameniti. Takva promena nekome može prijati, ali nema potrebe da ga uklanjate ako vam njegovo prisustvo ne smeta.

Medicinska pomagala i zalihe lekova

Lekovi i medicinska oprema koje je preminula osoba koristila mogu probuditi bolna sećanja na period bolesti. Ako vam njihovo prisustvo teško pada, možete ih skloniti dok ne odlučite šta ćete sa njima.

Foto: RTS Printscreen

Ispravna pomagala koja porodici više nisu potrebna možete ponuditi ustanovama ili udruženjima, uz prethodnu proveru da li prihvataju takve donacije. Za lekove koji su ostali iza preminulog raspitajte se u apoteci o bezbednom odlaganju. Nemojte ih koristiti na svoju ruku niti davati drugima.

Fotografije iz perioda bolesti

Fotografije dragih osoba mogu pružiti utehu, ali i probuditi bolna sećanja, naročito ako su nastale tokom teške bolesti. Ako vam je teško da ih svakodnevno gledate, možete ih sačuvati u porodičnom albumu, a na vidno mesto staviti sliku koja vas podseća na lepe zajedničke trenutke.

Nema pravila o tome koje fotografije treba izložiti. Birajte one koje vam znače i uz koje se osećate prijatno, bez pritiska da bilo koju uspomenu sklonite pre nego što budete spremni.

Obuća i kućne papuče

U narodnim predanjima cipele i papuče simbolizuju životni put, pa se u pojedinim sredinama veruje da obuću preminulog ne treba poklanjati niti nositi.

Za ukućane ovi predmeti mogu imati posebnu emotivnu vrednost ili buditi bolna sećanja. Odluku o tome da li ćete ih sačuvati, pokloniti ili ukloniti donesite kada budete spremni, u skladu sa svojim osećanjima i stanjem obuće.

Foto: Robert Hoetink / Alamy / Profimedia

Lične beleške i želje pokojnika

Ako je preminula osoba izrazila želju da njeni dnevnici, pisma ili lične beleške budu uništeni, poštovanje te želje način je da sačuvate njenu privatnost. Razumljiva je potreba da kroz zapisane reči zadržite osećaj bliskosti, ali važno je uvažiti granice koje je postavila za života.

Pre nego što bilo šta uklonite, odvojite lične zapise od dokumenata koji mogu biti potrebni za ostavinski postupak ili druge obaveze.

Kako osvežiti atmosferu u domu

Kada budete spremni da sredite stvari preminule osobe, pažnju možete posvetiti i prostoru. Provetravanje, čišćenje, sveže cveće ili poneki novi detalj mogu doprineti prijatnijem ambijentu.

Za čuvanje, poklanjanje ili uklanjanje stvari ne postoje strogi rokovi. Pratite sopstveni osećaj i dajte sebi vremena. Predmeti mogu biti dragocene uspomene, a odluka da ih zadržite ili se od njih rastanete ne menja ljubav prema osobi koju ste izgubili.