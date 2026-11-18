Neke životne priče počnu sasvim slučajno, bez velikih očekivanja i plana, a onda se kroz niz neobičnih okolnosti pretvore u poznanstva koja dobiju posebno mesto u životu. Upravo jedna takva priča osvanula je na društvenoj mreži Iks i privukla pažnju korisnika, koji su ostali oduševljeni neverovatnim nizom slučajnih susreta jednog para sa mladićem kojeg su upoznali na putu ka moru.

Sve je počelo kada su devojka i njen momak, zbog manjka novca, odlučili da na putovanju do mora podele troškove i oglase takozvanu "blabla" vožnju. Tada su povezli mladića koji je putovao u Istru, gde je trebalo da radi. Ono što je trebalo da bude samo osmočasovna zajednička vožnja pretvorilo se u početak jednog neobičnog poznanstva.

- Kada smo momak i ja prvi put išli zajedno na more bili smo tanji sa kintom tako da smo oglasili blabla vožnju. Povezli smo jednog dečka, kretao je ka Istri da radi. Njih dvojica su se baš skapirali, ceo put od osam sati su pričali. Nakon toga, odjednom smo počeli da ga srećemo - navodi se u objavi i dodaje:

Foto: Sergiy Tryapitsyn / Alamy / Alamy / Profimedia

Počeli da se sreću na najneočekivanijim mestima

- S vremena na vreme, po gradu. Nekada ga sretnem ja, nekada on. Iako, tehnički, nemamo nikakve, recimo, profesionalne veze s njim, svo troje smo u potpuno različitim oblastima, ali i društvima. Taj dečko je par puta cimao mog momka, par puta su se i videli, valjda je u njemu. Prepoznao nekakvog saveznika. Pre nekoliko nedelja, možda dva meseca, je bio kod mog momka kući, tamo sam bila i ja. Popili, pričali... Žalio se da je raskinuo sa devojkom, seli se iz Beograda u Novi Sad. Više se neće viđati po Beogradu.

Susret u pozorištu presudio