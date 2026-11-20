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Kupovina polovnog nameštaja ponekad može da se pretvori u pravu avanturu, naročito kada se ispostavi da komad koji ste platili krije mnogo više nego što se na prvi pogled čini. Upravo takva priča osvanula je na društvenoj mreži Iks i izazvala veliku pažnju, ali i nevericu korisnika.

Naime, jedna žena ispričala je kako je njena komšinica na pijaci kupila staru komodu za 100 evra, planirajući da je restaurira i udahne joj novi život. Međutim, tokom radova naizgled običan komad nameštaja otkrio je tajnu koju niko nije očekivao.

Kako je navedeno u objavi, komšinicin suprug počeo je da farba komodu, ali se u jednom trenutku iznervirao i udario je nogom. Tada se dogodilo nešto potpuno neočekivano - otvorila se skrivena fioka za koju, kako se tvrdi, nisu ni znali da postoji.

U tajnoj fioci pronašli zlato i nakit

Unutar neobičnog skrivenog prostora navodno se nalazio zlatni nakit, među kojim su bili prstenje i ogrlice. Ono što je počelo kao obična kupovina polovnog nameštaja tako se, prema tvrdnjama autorke objave, pretvorilo u neočekivano vredan pronalazak.

stara komoda Foto: Kryuchka Yaroslav/Shutterstock

- Komšinica i njen suprug odlučili su da nakit prodaju, a za njega su, kako se navodi, dobili 2.000 evra. Tako je komoda koju su platili svega 100 evra donela čak 20 puta veći iznos od početne cene.

Ipak, priča nije prošla bez sumnji. Pojedini korisnici društvenih mreža posumnjali su u njenu verodostojnost i tvrdili da je teško poverovati da se tako nešto zaista dogodilo.

Autorka objave se potom oglasila u komentarima i dodatno pojasnila šta je, prema njenim rečima, pronađeno u komodi.

- U fioci zlatni nakit... Prstenje, ogrlice. To zlato sigurno ima veću vrednost, oni su dobili 2.000 evra - napisala je ona.