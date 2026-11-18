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Jedna svadba u Vršcu pretvorila se u nesvakidašnju humanitarnu priču koja je oduševila javnost.

Umesto uobičajenih svadbenih poklona i koverti, mladenci Zorica i Aleksandar Avramesku, su zamolili goste da novac namenjen njima doniraju Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka(NURDOR), a rezultat njihovog velikog gesta je gotovo milion dinara prikupljenih za pomoć deci koja se leče od raka.

Čarobno venčanje obeleženo dobročinstvom

- Prošli vikend desila se jedna svadba, i šta da se priča - svadba k'o svadba, ali o ovoj svadbi ima šta da se priča i da se prepričava i da se još dugo spominje kao jedno čarobno venčanje obeleženo ljubavlju i dobročinstvom. Odluka mladenaca koju su saopštili svojim gostima je bila da ne donose poklone i novac koji su planirali za poklon doniraju NURDOR-u - navodi se na Fejsbuk stranici "Nurdor Srbija".

Aleksandar i Zorica Avramesku Foto: Printscreen Facebook/ Nurdor Srbija

Dodaje se da su gosti bili okićeni NURDOR narukvicama, kao i da je na mladenačkoj torti bio ispisan naziv ovog udruženja.

- I tako, šta uopšte reći a da bude dovoljno veliko, koliko i gest ovih ljudi. Svadba je održana u Vršcu i gosti su donirali po želji mladenaca blizu milion dinara NURDOR -u. Za razliku od Balaševićeve pesme koja kaže "svadba k'o svadba, i šta da se priča, parada pijanstva i kiča", ovde sa velikim respektom i zahvalnošću kažemo - parada ljubavi, podrške i dobročinstva - ističe se u objavi Nurdora.

Potez Zorice i Aleksandra, inače dugogodišnjeg snimatelja, oduševio je mnoge korisnike ove mreže.

"Naklon do poda"

- Bila mi je čast i zadovoljstvo upoznati Zoricu i Aleksandra i lično im se nakloniti i zahvaliti u Nurdorovo ime, a i svoje. Jer su svojim gestom to i te kako zaslužili. A njihovu svadbu ću svakako dugo pamtiti kako po dobročinstvu tako i po predivnoj energiji - navodi se u jednom od komentara.

Korisnici su naveli da je ostavljanje ovakvih dela za sobom upravo svrha i cilj boravka na Zemlji, te su se zahvalili i na upućenoj pouci.

- Nakon ove večeri, rečenica: "Ljubav je jedina stvar na svetu koja se deljenjem umnožava", dobila je opipljiv oblik. Zorica i Aleksandar su nam pokazali da davanje pažnje, podrške i topline drugima ne troši naša osećanja, već ih čini još jačim. Ne znam šta me je više očaralo - njihov gest, toplina, fenomenalna energija, izbor muzike, prvi ples ili svaki detalj na koji su mislili. Naklon do poda! - napisala je jedna korisnica.