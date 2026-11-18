HITNO SE OGLASIO MUP ZBOG NEVREMENA: Obilne padavine i jaki udari vetra otežavaju saobraćaj, vozite oprezno
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) upozorilo je građane na nepovoljne vremenske uslove koji danas zahvataju Srbiju. Obilne padavine i jaki udari vetra otežavaju saobraćaj i povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda.
MUP je apelovao na sve vozače da budu posebno oprezni i prilagode vožnju vremenskim uslovima.
Iz Ministarstva savetuju vozačima da:
- Smanje brzinu kretanja.
- Drže veće odstojanje između vozila.
- Izbegavaju nagle pokrete volanom.
- Posebno oprezno voze preko mostova, nadvožnjaka i deonica koje su izložene jakim udarima vetra.
- Usporite – najvažnije je da bezbedno stignete, poručuju iz MUP-a.
Crveni meteoalarm u pojedinim delovima Srbije
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je crveni meteoalarm, koji predstavlja najviši stepen upozorenja, za Srem i Zapadnu Srbiju.
Za ostale delove zemlje na snazi su narandžasti i žuti meteoalarm.
Prema upozorenju RHMZ-a, obilna kiša očekuje se širom Srbije, a u Beogradu bi za samo 12 sati moglo da padne i do 30 milimetara kiše.
Nadležne službe apeluju na građane da prate zvanična upozorenja i budu oprezni, naročito ukoliko planiraju putovanje.
(Kurir.rs)