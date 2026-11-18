Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

RHMZ je izdao upozorenje za područje Beograda zbog lokalno obilnih padavina.

- Danas posle podne i uveče nestabilno sa kišom, a u pojedinim delovima grada i sa plјuskovima i grmlјavinom uz očekivanu količinu padavina i preko 30 mm za 12h.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Takođe, izdato je upozorenje i za jak i olujni vetar za danas i sutra.

- Danas (18.11.) u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u zoni najjačih plјuskova, a sutra krajem dana (19.11.) i u ostalim predelima duvaće jak i olujni pretežno zapadni i jugozapadni vetar - upozorava RHMZ.

Radarski snimci pokazuju da se najviše padavina očekuje posle 16 sati, dok će se kiša zadržati sve do četiri sata posle ponoći.

Kretanje padavina iz sata u sat 16 sati

16 sati nevreme Foto: Vreme radar printscreen

17 sati

17 sati nevreme Foto: Vreme radar printscreen

18 sati

18 sati nevreme Foto: Vreme radar printscreen

19 sati

19 sati nevreme Foto: Vreme radar printscreen

Padavine u 20 sati

20 sati nevreme Foto: Vreme radar printscreen