Sprema se najjači udar kiše, evo kada će biti najgore! Radarski snimci otkrivaju kretanje nevremena iz sata u sat (MAPE)
- U Srbiji je danas nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a obilnije padavine očekuju se posle podne i uveče u više delova zemlje.
- RHMZ je izdao upozorenje za Beograd zbog lokalno obilnih padavina, uz više od 30 mm kiše za 12 sati.
- Najjače padavine očekuju se posle 16 sati, a u zoni pljuskova moguć je i kratkotrajan jak vetar.
U Srbiji danas promenlјivo i nestabilno, mestimično sa kišom, plјuskovima i grmlјavinom. Posle podne i uveče očekuju se obilne padavine sa najvećom verovatnoćom u oblasti od južne Bačke, Srema i zapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlјa i južnog Banata, do istoka zemlјe, gde se očekuje od 30 do 50 mm kiše. U zoni jakih plјuskova ponegde se očekuje i kratkotrajno jak vetar.
RHMZ je izdao upozorenje za područje Beograda zbog lokalno obilnih padavina.
- Danas posle podne i uveče nestabilno sa kišom, a u pojedinim delovima grada i sa plјuskovima i grmlјavinom uz očekivanu količinu padavina i preko 30 mm za 12h.
Takođe, izdato je upozorenje i za jak i olujni vetar za danas i sutra.
- Danas (18.11.) u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i u zoni najjačih plјuskova, a sutra krajem dana (19.11.) i u ostalim predelima duvaće jak i olujni pretežno zapadni i jugozapadni vetar - upozorava RHMZ.
Radarski snimci pokazuju da se najviše padavina očekuje posle 16 sati, dok će se kiša zadržati sve do četiri sata posle ponoći.
Kretanje padavina iz sata u sat
16 sati
17 sati
18 sati
19 sati
Padavine u 20 sati
U Beogradu bi padavine trebalo da prestanu oko ponoći.