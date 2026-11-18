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Pokretne stepenice uglavno se smatraju veoma bezbednim, ali da rizici ipak postoje pokazala je i nesreća u TC "Galerija", u kojoj je povređeno desetoro dece.

Stručnjaci kažu da najveći rizik predstavljaju delovi odeće ili obuće koji se mogu zaglaviti u mehanizmu i upozoravaju da je ponekad dovoljan samo jedan trenutak nepažnje da dođe do ozbiljnih posledica.

Foto: Kurir

- Jedna od najvećih opasnosti jesu slobodni delovi odeće i obuće koji vise oko nogu. To mogu biti pertle, delovi pantalona, suknja koja se vuče po podu ili bilo šta što može da se zakači i uvuče u mehanizam, naročito prilikom izlaska sa stepenica - objašnjava za Kurir Dragan Nikolić, serviser liftova i pokretnih stepenica sa više od 25 godina iskustva.

Posebno osetljiva mesta su početak i kraj pokretnih stepenica, gde se metalni stepenici spajaju sa nepokretnom podlogom. Na tom spoju nalaze se nazubljene metalne ploče, poznate kao češalj-ploče. Ukoliko pertla, komad odeće ili neki drugi predmet dospe između pokretnih i nepokretnih delova, može da se zaglavi i bude povučen u mehanizam.

- Na izlaznoj strani trebalo bi da postoji zaštitni mehanizam koji reaguje kada dođe do zaglavljivanja. Češalj-ploča može da se pomeri pod pritiskom stranog tela i aktivira prekidač koji zaustavlja stepenice. To bi trebalo da se dogodi automatski, bez potrebe da neko ručno pritisne dugme - objašnjava Nikolić.

1/4 Vidi galeriju Policija u TC "Galerija" Foto: Kurir

Ipak, zaštita ne može da spreči baš svaku nezgodu, a aktiviranje prekidača zavisi i od sile kojom zaglavljeni predmet deluje na ploču.

Opasnost predstavljaju i zbijene grupe, posebno kada je reč o deci. Dovoljno je da se neko na izlazu zadrži samo nekoliko trenutaka, pa da osobe iza njega, koje stepenice i dalje nose, počnu da se sudaraju i padaju.

- Zato je važno držati odstojanje od osobe ispred sebe i ne praviti gužvu - upozorava naš sagovornik.

00:20 Više dece povređeno na pokretnim stepenicama u Tržnom centru "Galerija" Izvor: Tanjug

Rizično je i približavanje nogu bočnim stranama stepenica.

- Ljudi često primiču noge sa strane i čiste cipele o četkice koje se nalaze uz ivice. One su postavljene da upozoravaju korisnike da ne približavaju obuću bočnim delovima, a ne da služe za čišćenje cipela - kaže Nikolić.

Osim pažljivog korišćenja, važni su i ispravnost i redovno održavanje ovih uređaja.